Два американских бизнесмена настраивали Вашингтон против Катара

Два американских предпринимателя настраивали Соединенные Штаты против Катара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Associated Press (AP). Бизнесмены Элиот Бройди и Джордж Надер лоббировали в Вашингтоне интересы Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Журналисты AP провели свое собственное расследование, в ходе которого выяснилось, что выступающие в роли иностранных агентов Бройди и Надер пользовались знакомством с Трампом, советуя ему проводить внешнюю политику в интересах Саудовской Аравии и ОАЭ.

А в Конгрессе США они добивались принятия законодательства, направленного против Катара. За это бизнесменам были обещаны контракты на сотни миллионов долларов.