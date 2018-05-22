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22.05.2018 19:17
Рубрика: Спорт

Команда ушла в горы

Российские футболисты продолжают готовиться к чемпионату мира
Ровно через неделю сборная России проведет первый контрольный матч на сборах в Австрии в рамках подготовки к чемпионату мира. В соперниках у игроков Станислава Черчесова будет местная национальная сборная.
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск №7572 (109)
Российские футболисты будут тренироваться в Австрии до 31 мая, после чего вернутся в Москву. Фото: РИА Новости Российские футболисты будут тренироваться в Австрии до 31 мая, после чего вернутся в Москву. Фото: РИА Новости
Российские футболисты будут тренироваться в Австрии до 31 мая, после чего вернутся в Москву. Фото: РИА Новости

Ну а пока наши футболисты продолжают готовиться к будущим баталиям. Тренировки проходят в местечке Нойштифт (регион Тироль. - Прим. авт.), что в получасе езды от Тироля. Здесь сборная пробудет до 31 мая, после чего вернется в Москву.

А уже 5 июня россияне встретятся с Турцией в последней контрольной игре перед ЧМ, который стартует 14 июля матчем нашей сборной с Саудовской Аравией.

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Не секрет, что главная задача Черчесова на этих сборах - подтянуть физическую готовность игроков. После изнурительного прошлого сезона футболисты находятся в разном функциональном состоянии. Кто-то чаще играл, кто-то, как, например, Дзагоев, частенько выбывал из-за травм. А на таких турнирах, как чемпионат мира, "физика" играет громадную роль.

Во вчерашнем занятии приняли участие 27 человек из 28, вызванных Черчесовым на сбор. Отсутствовал лишь голкипер "Брюгге" Владимир Габулов. Дело в том, что Габулов остался в Бельгии для участия в чемпионском параде своего клуба. Но уже в среду вечером он прибыл в расположение национальной команды.

Из последних новостей - вернулись в общую группу пропустившие первые четыре тренировки Артем Дзюба и Алан Дзагоев. Форвард "Зенита", подхвативший простуду, выздоровел, а полузащитник московского ЦСКА залечил болячку.

К слову, Дзюба впервые за 355 дней вышел на тренировку в составе сборной. А последний матч за национальную команду Артем провел аж в 2016 году. Сразу после занятия форвард питерского "Зенита" ответил на вопросы журналистов.

Вы пропустили несколько дней из-за болезни. Как сейчас самочувствие?

Артем Дзюба: Сегодня все хорошо. Последние сутки нет температуры. Счастлив выйти на улицу, подышать воздухом. Безумно рад ребятам, тренерам, врачам. И даже вам, журналистам!

Как провели те дни, пока не тренировались?

Артем Дзюба: Это был ад. Состояние одиночества было. Даже лампочкам в номере дал имена. Я не шучу, очень тяжело было. Сегодня вначале работал со всеми в общей группе, а потом отправили на индивидуальные упражнения.

То есть еще до конца не отошли от болезни?

Артем Дзюба: Два-три дня буду работать через не могу, а дальше включусь по полной. Если честно, в какой-то момент я злился, бил копытом. Но врачи молодцы - придержали меня. И за это им огромное спасибо. Это опасно для сердца.

Когда в последний раз болели?

Артем Дзюба: Года три назад! Почему заболел? Не знаю. Ночью подскочила температура. Может, перенервничал от будущей встречи с тренером (улыбается). Ну да ладно, давайте забудем про это. Я смотрю в будущее с оптимизмом. У меня еще есть время набрать кондиции, наверстать ребят. Спасибо Станиславу Саламовичу за терпение. Для меня это большое счастье - просто вернуться в состав и тренироваться вместе со всеми ребятами.

Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
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Что скажете о своем будущем? Вы вернетесь в "Зенит"?

Артем Дзюба: Я пока об этом не думал. Наверное, придется вернуться в Санкт-Петербург. Но сейчас мои мысли забиты чемпионатом мира. Думаю о тренировках, выходе из группы. Вот когда сборная завершит свое, надеюсь, удачное выступление, тогда готов буду говорить о чем угодно. Но сейчас я на все 600 процентов в национальной команде.

Какой должна быть игра сборной России на чемпионате мира?

Артем Дзюба: Нужно, чтобы все было быстро и агрессивно. В нашей команде собраны сильные исполнители. Хочется верить, что мы добьемся поставленных целей.

Как прокомментируете новость о том, что английские фанаты собираются устроить беспорядки во время чемпионата мира?

Артем Дзюба: Думаю, тот фанат, который про это заговорил, не приедет к нам. Это так, крики с дивана. На их месте я бы приехал сюда, чтобы насладиться такой прекрасной страной, как Россия, с удовольствием провести здесь время. Наши люди адекватные и цивилизованные.

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