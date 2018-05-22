Согласно "майскому" указу президента в России должна получить дальнейшее развитие система особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Она крайне важна для сохранения биоразнообразия, поддержания качества окружающей среды и экосистемного баланса.

Сегодня насчитывается свыше 12 тысяч ООПТ, их общая площадь составляет 13 процентов территории страны. При этом наиболее значимые природные комплексы и объекты представлены именно в федеральной системе ООПТ, основу которой составляют заповедники, национальные парки и федеральные заказники. Их общее количество достигло 217, они занимают территорию свыше 70 миллионов гектаров, из них сухопутная (с внутренними водоемами) - 51 миллион гектаров, что больше территории Испании.

Федеральная система ООПТ формировалась сто последних лет, она является одним из главных природоохранных достижений нашего Отечества. Для ее дальнейшего развития нужно не только создавать новые заповедники, нацпарки и заказники, но и решить ряд системных проблем. Я остановлюсь лишь на некоторых из них.

Ключевым нерешенным вопросом остается недопустимо низкий уровень оплаты труда работников охраны ООПТ - их инспекторского состава. Следствие этого - кадровый голод, отсутствие материальных стимулов работы, подбор и расстановка кадров с невысокой профессиональной квалификацией. И конечный результат - низкая эффективность природоохранной деятельности на значительной части ООПТ. Основополагающий вопрос, требующий безотлагательного решения (пусть и поэтапного) - это повышение заработной платы госинспекторов федеральных ООПТ хотя бы до уровня средней по региону. Решение здесь не только в увеличении целевого финансирования, но и в более продуманном использовании ежегодного объема бюджетных ассигнований в каждом заповеднике или нацпарке, и в направлении на эти цели внебюджетных поступлений. Не решив этой проблемы и продолжая уповать на энтузиазм, ощутимых успехов в деле охраны заповедных территорий не добиться. Практика минувших лет отчетливо продемонстрировала существенные проблемы и в развитии экотуризма на ООПТ.

Подавляющее большинство федеральных ООПТ сколько-нибудь ощутимо в сферу экотуризма пока не вовлечено. Часто упоминаемые в официальных докладах и интервью многомилионные показатели ежегодного посещения федеральных ООПТ содержат немало лукавства. Во-первых, львиная доля этих посещений приходится лишь на несколько территорий, являющихся частью известных курортов либо прилегающих к крупных мегаполисам. Во-вторых, в погоне за показателями масштаба туризма сюда же зачастую относят массовую рекреацию выходного дня, например москвичей (нацпарк "Лосиный остров") или красноярцев (заповедник "Столбы"), что не является туризмом по определению. В третьих, к этим миллионам экотуристов относят и сотни тысяч ценителей горнолыжного спорта, и армаду любителей отдыха на байкальском острове Ольхон, невзирая на чудовищный ущерб, наносимый его природе - то есть те формы отдыха, которые являются туризмом, но отнюдь не экологическим. Да, конечно, здесь налицо и пробелы в законодательстве (требующие решения), особенно в части национальных парков, которые в России открыты для любого рекреационного освоения (в действующем законе речь идет не об экотуризме, а о некоем "туризме и отдыхе вообще"). Непродуманность при разработке закона привела к тому, что и развитие горнолыжных курортов, санаториев и баз отдыха, и спортивные рыбалка и охота, и просто использование пикниковых точек для воскресного отдыха - для нацпарков России вопреки мировой практике поставлены в один ряд с экологическим туризмом. Все это является "созданием условий для отдыха", однако противоречит самой идеологии национальных парков, сложившейся в мире за последние 100 лет.

Но в профессиональном сообществе имеется отчетливое представление, что туризмом экологическим следует считать не просто туризм на природе, а туризм, содействующий охране биологического и ландшафтного разнообразия, не разрушающий окружающую среду и имеющий познавательную направленность. И когда эксперты-экологи говорят о поддержке развития экотуризма на ООПТ, то они исходят из того, что главной достопримечательностью ООПТ являются природные ландшафты и дикие животные в естественной среде. И экотуризм направлен на обеспечение возможности любоваться ландшафтами и наблюдать диких животных, что требует продуманных мер по их сохранению. А подмена понятий грозит дискредитацией идеи экотуризма и деградацией объектов природного наследия.

Еще одна проблема в сфере экотуризма на особо охраняемых природных территориях - это весьма недостаточное вовлечение в его развитие специализированных туроператорских структур. Безусловно, в системе ООПТ можно оказывать туристские услуги силами дирекций конкретных ООПТ. И понимание этого обстоятельства, и практика в зарубежных резерватах также имеются. Но в целом в мире превалирует такая точка зрения: рекомендуется избегать "государственной" деятельности в сфере оказания туристских услуг на ООПТ; ведение коммерческой деятельности напрямую дирекциями ООПТ целесообразно в случае, если в регионе нет активного турбизнеса или этот бизнес не заинтересован в развитии экотуризма. Если же в регионе есть качественные поставщики туристских услуг, то ООПТ рациональнее развивать отношения с ними, нежели вести этот бизнес напрямую самим.

Вопреки мировой практике развитие горнолыжных курортов в российских национальных парках фактически приравнивается к экотуризму

Сейчас все более отчетливым становится представление о том, что в дело развития экотуризма на ООПТ следует внедрять практику государственно-частного партнерства, привлекать сторонних инвесторов (и уже делаются первые шаги на этом пути). Но ведь речь должна идти о привлечении структур, готовых инвестировать в развитие именно экотуризма (со всеми его особенностями)! Однако зачастую это воспринимается заинтересованными лицами как возможность раздачи земельных участков для застройки коттеджами, гостиницами и спортивными сооружениями, без учета природоохранных аспектов. Но ведь не случайно во многих зарубежных нацпарках стараются развивать строительство гостиничных комплексов хотя и в непосредственной близости, но все же за пределами ООПТ. В частности, именно так организован туризм в самом популярном нацпарке Аляски - "Денали".

Цивилизованное развитие туризма на наших ООПТ требует продуманной стратегии, жесткого регулирования хозяйственной деятельности в интересах сохранения природы и широкого участия заинтересованного бизнес-сообщества.

Инфографика: "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Игорь Зубков

Экологическое просвещение в нацпарках

Эколого-просветительская деятельность за два последних десятилетия стала одним из ключевых направлений работы заповедников и национальных парков.

Но все ли отчетливо осознают цель этой деятельности, проводимой на базе ООПТ? Ведь она важна не потому, что так написано в законе и в ведомственных документах, и не потому, что так начальство требует, и не для того, чтобы дублировать миссию учреждений образования. Цель предельно конкретная: формирование у людей понимания проблем сохранения живой природы и роли особо охраняемых природных территорий в их решении. Просветительская работа заповедников и национальных парков направлена на обеспечение их будущего и недооценка ее роли пагубна.

Чтобы сделать эту деятельность заметнее, надо сосредоточиться на приоритетных направлениях и не распылять силы и средства на менее значимые.. За последние 20 лет они стали очевидны. Работа со СМИ и в Интернете, музейное и выставочное дело, "визит-центры", экскурсионная работа, просветительское сопровождение экологического туризма, работа с мотивированными детьми (экологические лагеря, детские экспедиции, школьные лесничества, юннатские структуры).

Ощутимых результатов в этой сфере не добиться, если не будет обеспечено ее должное профессиональное методическое сопровождение.

Разумеется, и здесь залог успеха - в продуманном подборе и подготовке профильных специалистов. Тем более что во многих заповедниках и национальных парках профессиональный уровень работников просветительского блока оставляет желать лучшего (и это - секрет Полишинеля). Важно, чтобы люди, которым доверена популяризация заповедного дела, обладали базовыми знаниями в сфере экологии (как науки), зоологии, ботаники, четко понимали - что такое биосфера и биологическое разнообразие, а также - что весьма существенно - представляли, что именно сохраняют вверенные территории.