22 мая произошел неожиданный поворот в нашумевшем деле экс-замминистра культуры Григория Пирумова. Осужденному за завышение стоимости реставрационных работ высокопоставленному чиновнику минкульта возможно придется раскошелиться на круглую сумму. Колоссальный иск к осужденному чиновнику выставил Эрмитаж.

Во вторник стало известно, что руководство музея заявило иск с требованием возместить убытки на общую сумму в 856 миллионов рублей. Эрмитаж признан потерпевшей стороной по делу. Музей обратился в СКР с просьбой о возбуждении дела по факту хищения денег по статье "мошенничество в особо крупном размере". Огромные бюджетные денежные деньги, по мнению сотрудников музея, были распределены между компаниями, связанными с фигурантами уголовного дела.

22 мая защита Пирумова обжаловала его арест по обвинению в хищении 450 млн рублей, выделенных на строительство комплекса зданий для Эрмитажа. "Мы просим Мосгорсуд отменить избранную меру пресечения и избрать в отношении Пирумова новую - домашний арест", - заявил тогда адвокат Федор Куприянов, представляющий интересы бывшего замминистра культуры.

Напомним, что в минувшую пятницу, 18 мая, Басманный суд Москвы арестовал бывшего замминистра. По мнению следствия, Пирумов мог похитить более 450 миллионов рублей, выделенных на строительство комплекса зданий и фондохранилища для Эрмитажа.

В суде следователь заявил, что объявленная при задержании экс-замминистра сумма является минимальной. "Сумма похищенного взята в минимальном размере, в дальнейшем может быть увеличена. У следствия имеются данные, что у Пирумова был умысел на хищение денежных средств", - подчеркнул он.

Сам Пирумов не признает своей вины. 9 октября 2017 года Григория Пирумова приговорили к полутора годам в колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей по резонансному уголовному делу, известному как "дело реставраторов". Но суд зачел экс-замминистра время, проведенное в СИЗО, и отпустил на свободу из зала суда.