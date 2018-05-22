На деловую панель российско-американской конференции "Диалог Форт-Росс", прошедшую в Великом Новгороде 21-22 мая, съехались чиновники, бизнесмены, политологи, эксперты из двух стран, в их числе глава компании "Транснефть" Николай Токарев, представители компаний "Совкомфлот" и "Шеврон Нефтегаз Инк". Обсуждение было посвящено возможности развития контактов между Россией и США на фоне спада отношений и санкций.

Как показала конференция, напряженностью между двумя странами недовольны как россияне, так и американцы. И те и другие хотят, чтобы политические баталии не мешали совместным бизнес-проектам, а также контактам в области культуры, науки, образования.

По словам программного директора Российского совета по международным делам Ивана Тимофеева, у бизнеса и государства разные принципы мышления и бизнес не может пойти на радикальное ухудшение отношений, в отличие от политиков.

Как отметил в своем выступлении президент "Транснефти" Николай Токарев, конференция "Диалог Форт-Росс" проводится уже несколько лет, и отрадно, что эта инициатива оказалась жизнеспособной и востребованной обеими сторонами. "Многие российские компании, в том числе и "Транснефть", сейчас находятся под санкциями, но, несмотря на это, мы активно развиваем международные проекты, - подчеркнул он. - И мы убеждены, что прагматичный подход - это главное в бизнес-отношениях". С ним солидарен и глава российско-американского Делового совета (USRBC) Даниэл Рассел. "Нашим странам надо усиливать сотрудничество, - отметил он. - К счастью, бизнес-связи в нефтегазовом секторе сегодня крепки и, похоже, останутся такими же в дальнейшем. Но и в остальных сферах нам надо придерживаться прагматичных взглядов. Собственно, такой опыт уже есть - деловые контакты между американскими и российскими компаниями показывают, что они вполне способны выстраивать отношения на основе взаимного доверия".

В "Диалоге Форт-Росс" участвуют, как уже было сказано, не только бизнесмены, но и чиновники. Так, глава департамента Северной Америки МИД России Георгий Борисенко, сказал: "Российское внешнеполитическое ведомство будет оказывать всестороннюю помощь конференции. Главная задача - сделать общение между россиянами и американцами возможно более плотным, чтобы вывести отношения между нашими странами на позитивную тональность". Также он отметил, что Россия остается открытой к сотрудничеству с США во всех сферах. Как рассказал Борисенко "РГ", "одна из задач - привлечь американцев в России, чтобы они увидели, что у нас живут такие же люди, как и у них. Это должно помочь развеять мифы, которые создаются вокруг России".

Многие участники конференции, как россияне, так и американцы, высказывали сожаление, что практически замерли связи между двумя государствами на парламентском уровне. Однако член Комитета ГД по международным делам, координатор депутатской группы по взаимодействию с конгрессом США Инга Юмашева считает, что сейчас самое разумное - начинать действовать. "Развитие связей в формате проекта "Диалог Форт- Росс" - та тропинка, по которой парламентарии России и США могли бы пойти навстречу друг другу.

Россия остается открытой к сотрудничеству с США во всех сферах

При этом в России есть еще одна площадка, на которой можно вести такую работу, - это депутатская группа по связям с конгрессом США, - сказала она "РГ". - Знаковым началом перехода от примирительной риторики к конкретным делам могло бы стать исключение из санкционных списков на взаимной основе парламентариев обеих стран". По словам депутата, действовать надо именно сейчас, и как можно скорее, поскольку через 10-15 лет вырастет поколение, формировавшееся в условиях крайне негативной и однобокой повестки в СМИ, и будет поколение отчаянных русофобов и американофобов, ни при каких обстоятельствах не желающих расставаться со своими стереотипами.

На протяжении многих лет "Диалог Форт-Росс" поддерживают ПАО "Транснефть" совместно с ПАО "Совкомфлот" и "Шеврон Нефтегаз Инк.". Как и в прошлые годы, соорганизатором российской части Диалога и деловой программы ежегодных конференций в России и в США выступила "Российская газета".