Главы спецслужб СНГ обсудили борьбу с терроризмом

Главы спецслужб России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана приняли участие в XV заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств - участников СНГ по вопросам разведывательной деятельности.

В этом году оно прошло в Санкт-Петербурге под председательством директора СВР России Сергея Нарышкина. Россию также представлял руководитель службы оперативной информации и международных связей ФСБ Сергей Беседа.

Прошел форум, как обычно, за закрытыми дверями. И начался он с приветствия президента РФ Владимира Путина, зачитанного Нарышкиным. Как отметили в пресс-бюро СВР, по итогам заседания участники выразили стремление активизировать скоординированные усилия в деле противодействия международному терроризму и религиозному экстремизму, а также расширять обмен разведывательной информацией, формы и направления сотрудничества национальных спецслужб в целях эффективного предотвращения внутренних и внешних угроз, затрагивающих жизненные интересы входящих в сотрудничество стран.

Подобные встречи уже стали традиционными. Точкой отсчета для них является декабрь 2000 года. Ежегодно они проводятся в одном из городов России или других стран СНГ. Так, руководители спецслужб собирались в Москве, Сочи, Алма-Ате, Минске, Киеве, Кишиневе, Баку и Душанбе.

Как неоднократно отмечали участники форума, это удобная площадка для выражения позиции различных ведомств по внесенным в повестку дня вопросам, а также для выступления с собственными инициативами и конкретными предложениями.