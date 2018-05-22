Госдума назначила нового руководителя Счетной палаты

22 мая Госдума приняла решение назначить бывшего министра финансов Алексея Кудрина председателем Счетной палаты РФ. "За" высказались больше половины депутатов Госдумы.

Представляя парламентариям кандидатуру, внесенную президентом днем ранее, полномочный представитель главы государства в Госдуме Гарри Минх отметил, что это "человек очень известный, длительное время работал в органах госвласти и на уровне субъекта РФ, и на федеральном уровне - был первым заместителем министра финансов, министром финансов, заместителем председателя правительства". "Поэтому у него безусловно есть богатейший профессиональный опыт, квалификация и все остальные параметры, которые предусмотрены законом", - добавил он.

Сам Кудрин в своем десятиминутном выступлении обозначил первоочередные задачи работы Счетной палаты. "Необходима четкая увязка стратегических целей страны и результатов управления бюджетными механизмами, в том числе - механизмами госпрограмм и нацпроектов", - сказал он. При этом контроль должен быть не только количественным, но и качественным. "По сути речь идет о стратегическом аудите", - заявил он, добавив, что во всем мире увеличивается роль высших органов аудита в оценке целей, результатов и рисков государственных проектов и программ.

Алексей Кудрин также намерен расширять возможности цифровых технологий в работе СП. "Традиционные проверки, конечно, тоже будут иметь место, но главной своей задачей я буду видеть не увеличение числа проверок, а снижение возможностей для нарушений, налаживание более гибких методов контроля, адекватных развитию цифровой экономики", - сказал он. Один из путей - предупреждение нарушений посредством повышения качества бухучета. По словам Кудрина, в прошлом году СП выявила нарушений на общую сумму 1,865 триллиона рублей, однако 43,6 процента из них допущены вследствие технических ошибок. "Эти большие цифры можно существенно уменьшить, помогая учреждениям в работе с документацией, с отчетностью", - полагает он.

В своем выступлении Кудрин коснулся и темы коррупции. "Надо сосредоточиться не только на том, чтобы ловить виновных за руку, но и, прежде всего создавать механизмы предотвращения коррупции, максимально снижать для нее возможности", - заявил он.

Большое беспокойство вызывает у нового главы Счетной палаты неуклонный рост дебеторской задолженности федеральных органов исполнительной власти и других участников бюджетного процесса "и, конечно, рост долговой нагрузки на бюджеты суб ъектов Федерации".

"Системное решение этих задач в тесном взаимодействии с Госдумой и парламентом вообще, а также с правительством и станет главным содержанием моей деятельности. Хочу заверить вас, что Счетная палата всегда будет источником объективной и беспристрастной информации о тех вопросах, которые интересуют парламент и избирателей", - добавил Кудрин.

Необходима четкая увязка стратегических целей страны и результатов управления бюджетными механизмами

Отвечая на вопросы представителей фракций, он также заявил, что российская экономика адаптировалась к снижению цен на нефть и может расти в этих условиях. Однако для роста необходимо уменьшить зависимость от нефтяных цен, нарастить несырьевой экспорт, вкладываться в инфраструктуру, а также увеличить инвестиции в человеческий капитал - образование и медицину. Кудрин отметил, что если расходы на пенсии подрастали на три с лишним процента в год в течение последних десяти лет, то расходы на здравоохранение и образование в последние годы не увеличивались по отношению к ВВП.

Мнения депутатов относительно кандидатуры Алексея Кудрина в качестве главы Счетной палаты разделились. Против выступили думские коммунисты. По словам представителя фракции КПРФ Николая Коломейцева, они в целом не разделяют либеральные подходы к экономике, которые использовал Кудрин в бытность министром финансов и которыми, по мнению коммунистов, будет руководствоваться и на новом посту.

Фракция ЛДПР, согласно заявлению ее лидера Владимира Жириновского, приняла решение воздержаться при голосовании, поскольку считает, что государственные контрольные функции должны находиться в руках парламентской оппозиции.

Первый замглавы фракции "Единой России" Андрей Исаев заявил, что делать акцент на политических взглядах Кудрина неверно, поскольку его пост неполитический и здесь важнее всего профессионализм, которым экс-министр финансов безусловно обладает. А либеральные подходы, уверен Исаев, лишь помогут новому главе СП замечать те возможности для госаудита, которых не видят другие. "Для нас с вами крайне важно, чтобы во главе СП стоял авторитетный человек, международно признанный профессионал, каковым несомненно является Алексей Леонидович Кудрин", - сказал депутат.

За назначение Алексея Кудрина главой Счетной палаты высказались больше половины депутатов Госдумы. Фото: РИА Новости

Представитель "Справедливой России" Валерий Гартунг отметил, что его партия неоднократно выступала против решений Кудрина - министра финансов, а также не поддерживает его предложения по повышению пенсионного возраста. "В то же самое время мы считаем, что Алексей Леонидович очень хорошо знает тонкости бюджетного процесса. Международный опыт показывает, что лучшими председателями СП являются люди, которые имеют опыт руководства бюджетным процессом", - сказал он и привел в пример Татьяну Голикову. Гартунг надеется, что у Кудрина "хватит духу" заняться крупными нарушениями в сфере госзакупок, посредством которых, по его словам, пропадают "десятки триллионов" рублей.

Важно, чтобы во главе СП стоял авторитетный человек, международно признанный профессионал

В итоге за назначение Алексея Кудрина на пост председателя Счетной палаты проголосовали 264 депутата, 43 воздержались, столько же высказались против.

Новый главный аудитор страны намерен в установленные законом сроки покинуть все посты, работа на которых может войти в противоречие с этой должностью. "Возможно, останусь в двух-трех институтах, связанных с образовательной и научной деятельностью", - сказал он.