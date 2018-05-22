США потребовали от Ирана фундаментально пересмотреть внутри- и внешнеполитический курс, в противном случае угрожая ввести "наиболее жесткий в истории санкционный режим".

Такова суть программной речи, с которой новый госсекретарь США Майк Помпео выступил в неправительственном фонде "Наследие" в центре американской столицы. Помпео заявил о готовности к новой сделке с Тегераном взамен Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, из которого администрация США вышла в одностороннем порядке и без оглядки на мнение остальных подписантов. В то же время, как следовало из его речи, сделка - не самоцель. В соответствии с мышлением хозяина Белого дома в духе "Америка прежде всего" в Вашингтоне собираются "защитить свои интересы" - не допустить ядерного статуса для Ирана и добиться от него корректировки курса на Ближнем Востоке.

Выступление Помпео иначе как ультиматумом не назовешь. Для заключения нового соглашения он потребовал от Ирана выполнить 12 условий. Причем теперь они не ограничиваются отказом Тегерана от создания ядерного оружия, а подразумевают масштабную корректировку всей внешней политики исламской республики в регионе, которую глава госдепа назвал "неприемлемой и непродуктивной". В том числе Иран должен отказаться от работ по обогащению урана и переработке плутония, остановить разработку баллистических ракет и ракет-носителей для ядерного оружия, не угрожать союзным с США соседям по региону - Израилю, ОАЭ и Саудовской Аравии, вывести все поддерживаемые им силы из Сирии, прекратить финансовую поддержку ливанской группировки "Хезболлах", палестинской ХАМАС и ряда других группировок.

Если Иран не выполнит всех условий, его ждет "беспрецедентное финансовое давление". США не только вернут действовавшие до СВПД санкции, но и введут новые. Более того, госсекретарь заявил о намерении бороться за права иранского народа, то есть, по сути, вмешиваться во внутренние дела ИРИ. Он также анонсировал готовность минобороны США вместе с союзниками в регионе предпринимать военные меры для сдерживания якобы враждебной деятельности Ирана.

Если администрация Барака Обамы при подготовке СВПД активно работала с международным сообществом, то теперь Вашингтон решил полностью проигнорировать позицию других стран. Помпео равнодушно констатировал, что "сохранять СВПД - это выбор ЕС, который тем самым может нарваться на финансовые и экономические трудности от американских санкций". Новая сделка с Ираном видится Вашингтону исключительно в форме двустороннего договора, одобренного конгрессом США, что призвано обеспечить его политическую долговечность.

Вашингтон решил полностью проигнорировать позицию других стран

Эксперты назвали условия практически невыполнимыми. "В речи Помпео о стратегии по Ирану не хватало настоящей стратегии", - констатирует консервативный обозреватель Джош Рогин, напоминающий, что "санкции - это не стратегия". На его взгляд, изолировать Иран будет непросто, поскольку "даже партнеры США не поддерживают их линию". Он выразил удивление тем, что госсекретарь вообще не упомянул КНР и Россию, которые "способны существенно снизить эффективность санкций" США против Ирана.

Ранее МИД России назвал выход США из СВПД, заключенного в 2015 году, нарушением резолюции СБ ООН. Все остальные подписанты выражают готовность соблюдать свои обязательства. Постпред РФ при Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) Михаил Ульянов назвал ультиматум Вашингтона "нонсенсом, на основе которого договариваться невозможно". "США не в состоянии понять, что Иран обладает суверенными правами, в том числе на мирное использование атомной энергии", - констатировал дипломат в контексте требования к ИРИ отказаться от переработки плутония. Он назвал решение о выходе из СВПД свидетельством некомпетентности администрации США и полным непониманием условий сделки. Постпред уверен, что действия США неизбежно отразятся на диалоге по денуклеаризации Корейского полуострова.

Реакция

Тегеран ответил жестко

Президент Ирана Хасан Роухани прокомментировал выступление госсекретаря США Майка Помпео. По его мнению, Вашингтон не имеет права диктовать Исламской Республике и всему миру, что им следует делать. "Это абсолютно неприемлемо. Человек, который долгие годы работал в шпионской службе, теперь предстает в качестве госсекретаря США и принимает решения за Иран и другие страны. Кто ты такой, чтобы решать за Иран и весь мир?" - сказал Роухани.

По мнению иранского президента, нынешняя администрация США в своей жесткой риторике в отношении Тегерана скатилась на 15 лет назад к временам президентства Джорджа Буша-младшего. "Мир сегодня больше не может согласиться с тем, чтобы США принимали за него решения - от имени независимых и суверенных государств", - подчеркнул Хасан Роухани, слова которого приводит телеканал Press TV. В свою очередь, заместитель командующего элитного Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Исмаил Кусери пригрозил, что иранский народ даст жесткий ответ Вашингтону. По его мнению, каждое из 12 условий, названных Помпео, уже ранее выдвигались Ирану. "Если бы мы хотели слушать американцев, то не организовали бы революцию в 1979 году и не освободили бы нашу страну", - заявил Кусери. А официальный представитель правительства ИРИ Мохаммад Багер Нобахт предупредил, что Тегеран не намерен садиться с США за один стол переговоров из-за отсутствия доверия к Вашингтону.

Подготовил Станислав Хамдохов