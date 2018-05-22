Грязное бункерное топливо уйдет с рынка

Ужесточение международных экологических стандартов для морского транспорта обойдется мировой экономике и торговле в триллион долларов на горизонте пяти лет. Серьезно изменятся приоритеты в нефтепереработке: от тяжелого, высокосернистого сырья заводы уйдут к легким, низкосернистым продуктам. Таким образом, новые требования к бункерному топливу подстегнут спрос на легкие фракции и поднимут цены на сырую нефть.

Это следует из исследования S&P Global Platts, основные положения которого представил на Московском энергетическом форуме Эндрю Боннингтон из подразделения стратегического развития нефтяных рынков.

С 2015 года в зонах особого контроля выбросов серы (SECAs - побережье Канады, США, стран ЕС, Гавайских островов) запрещено использовать топливо с содержанием серы более 0,1 процента, а в остальных акваториях - более 3,5 процента. С 2020 года Международная морская организация (IMO) введет более жесткий режим для остальных морских акваторий: содержание серы в топливе не должно превышать 0,5 процента. По сути, речь идет об ограничении использования на судах высокосернистого мазута в пользу судового дизеля, газойля, сжиженного газа или установки скрубберов (очистителей выхлопных газов).

Бункерное топливо формирует около шести процентов мирового спроса на нефть: 3,7 миллиона баррелей в сутки приходится на высокосернистые сорта, еще 1,9 миллиона баррелей - на дизель и легкое топливо. По оценкам Platts, после 2020 года рынку придется заместить примерно три миллиона баррелей высокосернистого топлива, или больше половины текущего суточного спроса, например, на средние дистилляты и другие низкосернистые виды.

Судовладельцы могут перейти на газойль, но это дорого, говорит Боннингтон. Они могут установить скрубберы, что обойдется в 3-5 миллионов долларов на судно. Устройства окупаются быстро, но пока мало кто озаботился установкой, чтобы ввести их в строй с 2020 года. Заместить жидкое топливо можно и сжиженным газом, но этот вариант подходит лишь для новых судов и требует значительных вложений. Наконец, последний вариант - надеяться на отсрочку принятия ограничений IMO.

После 2020 года на суднах заменят больше половины топлива, которое генерирует высокий уровень выбросов

На воде де-факто нет аналога полиции, которая бы следила за исполнением требований IMO, напоминает Боннингтон. Однако наибольшую часть спроса (85 процентов) формируют крупные суда (доля в парке - 25 процентов, или около 20 тысяч единиц), которые, скорее всего, будут соблюдать нормы, в отличие от владельцев сравнительно малого морского транспорта. Вероятно, скрубберов будет все больше, поэтому вытесненный с рынка высокосернистый мазут постепенно будет возвращаться на рынок бункерного топлива. К 2030 году спрос на него составит около половины текущего, заключает Боннингтон.