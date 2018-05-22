Грязное бункерное топливо уйдет с рынка

Новости

Экс-начальника Камчатского спасотряда МЧС обвинили в хищении 04:41
В Чили 14 священников заподозрили в сексуальных домогательствах 04:18
Израильская авиация атаковала морскую полицию в секторе Газа 04:10
В Якутии со дна реки Лена всплыла труба газопровода 03:59
Женщина впервые возглавила прокурору штата Нью-Йорк 03:35
В США выступили против поставок оружия Саудовской Аравии 03:17
Немецкое издательство выпустило карту с российским Крымом 03:00
РФ выступила в ООН против санкций в отношении депутатов 02:44
Илон Маск обещал улучшить характеристики электромобиля Model 3 02:39
Устроивший стрельбу во Флориде мужчина был ликвидирован 02:17
Стали известны подробности первого применения истребителей F-35 в бою 02:05
ЕС не исключил новых мер по защите своих компаний от санкций по Ирану 01:44
Шесть граждан США пострадали при посадке самолета в Гондурасе 01:23
В акциях протеста во Франции приняли участие 139 тысяч человек 01:08
Букер 2018 года получила польская писательница Ольга Токарчук 00:50
Посольство РФ: Глава британского МИД продолжает агрессию к России 00:47
Жителей Флориды по ошибке предупредили о нападении зомби 00:22
В США стартовала ракета Falcon 9 с семью спутниками 00:21
Москвичи увидят коллекцию редких ретроавтомобилей 22.05.2018
В РЖД определили сроки ограничений для дебоширов из "черных списков" 22.05.2018
После аварии на Кутузовском четверо находятся в тяжелом состоянии 22.05.2018
В России могут снизить акцизы на бензин для стабилизации цен на топливо 22.05.2018
В результате стрельбы во Флориде пострадал один человек 22.05.2018
Минтранс РФ утвердил запретные зоны для судоходства во время ЧМ-2018 22.05.2018
Самолет с американцами на борту разбился в столице Гондураса 22.05.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Всю мощь Тихоокеанского флота собрали в одном видео
Всю мощь Тихоокеанского флота собрали в одном видео
Гидрометцентр рассказал о погоде в июне
Гидрометцентр рассказал о погоде в июне
Правительство России: "РГ" публикует биографии членов нового кабмина
Правительство России: "РГ" публикует биографии членов нового кабмина
22.05.2018 23:26
Рубрика: Экономика

Воды не замутят

Грязное бункерное топливо уйдет с рынка
Текст: Александра Воздвиженская
Российская газета - Столичный выпуск №7572 (109)
Ужесточение международных экологических стандартов для морского транспорта обойдется мировой экономике и торговле в триллион долларов на горизонте пяти лет. Серьезно изменятся приоритеты в нефтепереработке: от тяжелого, высокосернистого сырья заводы уйдут к легким, низкосернистым продуктам. Таким образом, новые требования к бункерному топливу подстегнут спрос на легкие фракции и поднимут цены на сырую нефть.

Это следует из исследования S&P Global Platts, основные положения которого представил на Московском энергетическом форуме Эндрю Боннингтон из подразделения стратегического развития нефтяных рынков.

С 2015 года в зонах особого контроля выбросов серы (SECAs - побережье Канады, США, стран ЕС, Гавайских островов) запрещено использовать топливо с содержанием серы более 0,1 процента, а в остальных акваториях - более 3,5 процента. С 2020 года Международная морская организация (IMO) введет более жесткий режим для остальных морских акваторий: содержание серы в топливе не должно превышать 0,5 процента. По сути, речь идет об ограничении использования на судах высокосернистого мазута в пользу судового дизеля, газойля, сжиженного газа или установки скрубберов (очистителей выхлопных газов).

В России могут снизить акцизы на бензин для стабилизации цен на топливо

Бункерное топливо формирует около шести процентов мирового спроса на нефть: 3,7 миллиона баррелей в сутки приходится на высокосернистые сорта, еще 1,9 миллиона баррелей - на дизель и легкое топливо. По оценкам Platts, после 2020 года рынку придется заместить примерно три миллиона баррелей высокосернистого топлива, или больше половины текущего суточного спроса, например, на средние дистилляты и другие низкосернистые виды.

Судовладельцы могут перейти на газойль, но это дорого, говорит Боннингтон. Они могут установить скрубберы, что обойдется в 3-5 миллионов долларов на судно. Устройства окупаются быстро, но пока мало кто озаботился установкой, чтобы ввести их в строй с 2020 года. Заместить жидкое топливо можно и сжиженным газом, но этот вариант подходит лишь для новых судов и требует значительных вложений. Наконец, последний вариант - надеяться на отсрочку принятия ограничений IMO.

После 2020 года на суднах заменят больше половины топлива, которое генерирует высокий уровень выбросов

На воде де-факто нет аналога полиции, которая бы следила за исполнением требований IMO, напоминает Боннингтон. Однако наибольшую часть спроса (85 процентов) формируют крупные суда (доля в парке - 25 процентов, или около 20 тысяч единиц), которые, скорее всего, будут соблюдать нормы, в отличие от владельцев сравнительно малого морского транспорта. Вероятно, скрубберов будет все больше, поэтому вытесненный с рынка высокосернистый мазут постепенно будет возвращаться на рынок бункерного топлива. К 2030 году спрос на него составит около половины текущего, заключает Боннингтон.

Главное сегодня

Доллар упал ниже 61 рубля впервые с апреля
Мадуро распорядился выслать из Венесуэлы старшего дипломата посольства США
В Дебальцеве выросло число пострадавших при подрыве автобуса
На Кубани глава поселка уволился после резонансного убийства
Правительство утвердило снижение трансферта из бюджета на пенсии