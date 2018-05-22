Инвестиции в недвижимость EDEN CITY на Кипре откроют путь к гражданству ЕС

В современном мире одним их наиболее выгодных и надежных видов инвестиций является покупка зарубежной недвижимости. Последние отчеты различных авторитетных мониторинговых и аналитических компаний говорят о стабильном росте и развитии европейских рынков - цены на жилье растут, арендные ставки увеличиваются вместе с постоянным повышением спроса на недвижимость.

Купив квартиру за границей, вы можете обеспечить себе постоянный доход от выгодного инвестиционного актива, а также получить право на гражданство или вид на жительство в этой стране. Преимущества двойного гражданства очевидны - свободное передвижение по миру, возможность трудоустройства в престижных мировых компаниях, доступ к лучшим образовательным учреждениям и современной мировой медицине, финансовая и личная безопасность.

Компания Moscow Sotheby’s International Realty - это российское представительство крупнейшей мировой сети агентств недвижимости, специально созданной всемирно известным Аукционным домом Sotheby’s для обслуживания сделок с элитной недвижимостью. С 2011 года мы помогаем нашим клиентам подобрать наиболее выгодные объекты для инвестирования за рубежом с гарантированной доходностью от 3% до 20% годовых в европейской валюте, что позволит вернуть собственные вложения в определенный нормативный срок и обеспечат желаемую доходность.Наши специалисты организуют полное юридическое сопровождение сделки, а в дальнейшем помогут найти оптимальную инвестиционную стратегию и эффективные механизмы управления зарубежными активами. Кроме того, профессионалы нашей компании проконсультируют по перспективам получения ВНЖ или гражданства другой страны, которые открываются благодаря владению заграничной недвижимостью. Именно поэтому жилье за рубежом - это возможность оформить второе гражданство и обеспечить себе новое качество жизни.

Одно из наиболее популярных направлений сегодня - это получение гражданства ЕС через покупку недвижимости на Кипре. Кипр является членом ЕС с 2004 года, здесь высокий уровень жизни, низкие налоговые ставки, а также честное и прозрачное финансовое и правовое законодательство, построенное на основе британского права. Кроме того, здесь широкое распространение имеет английский язык, прекрасно развита сеть авиасообщений со всем миром, великолепный мягкий климат, древняя история и богатейшая культура, объекты которой включены в список мирового наследия ЮНЕСКО.

Для получения паспорта Кипра достаточно приобрести на острове недвижимость стоимостью от 2 млн. евро и одним из наиболее привлекательных объектов для такой инвестиции является элитный гостинично-жилой комплекс EDEN CITY в Пафосе. Инвестиционная привлекательность этого объекта обусловлена высочайшими качественными стандартами проекта, инфраструктурой уровня 5* отеля мирового уровня и скидка в 20% на старте продаж.

Комплекс EDEN CITY расположен на берегу Средиземного моря, площадь участка составляет 7,5 га. Он будет состоять из трех башен в современном футуристическом стиле, общая площадь застройки составит порядка 45 000 кв.м. В самом большом здании высотой 14 этажей разместится отель известного мирового бренда, жилой фонд в нем будет состоять из 168 номеров и 53 апартаментов.

Инфраструктура будет представлена просторными конференц-залами, СПА-центром, бассейном с шезлонгами, спортивным клубом, несколькими ресторанами и роскошной террасой на крыше отеля площадью 1 000 кв.м.

Апарт-комплекс представляет собой 2 соединенных 12-этажных объема жилых комплексов Aquamarine и Amethyst. Они вмещают 122 апартамента различного типа:

- Студии площадью от 47 кв.м. до 53 кв. м.

- Квартиры с 1 спальней площадью от 78 кв.м. до 87 кв.м.

- 2-спальные квартиры площадью от 137 кв.м. до 166 кв. м.

- 3-спальные квартиры площадью от 226 кв.м. до 255 кв. м.

- 7-комнатные пентхаусы со свободной планировкой

Архитектура и дизайн двух жилых комплексов Aquamarine и Amethyst будет иметь различия, но все будет выполнено в традиционных для культуры Кипра аутентичных формах и оттенках.

Интерьеры комплекса Aquamarine будут минималистичными, в них будут преобладать светлые прохладные оттенки, позволяющие создать свежую воздушную атмосферу. Апартаменты в комплексе Аmethyst будут более классическими, убранство будет роскошным и гламурным, цветовое решение будет более ярким и насыщенным, создавать атмосферу радости и молодости.

Из подавляющего большинства апартаментов в обоих комплексах открывается роскошный панорамный вид на средиземноморское побережье. Окончание строительства запланировано на конец 2020 года. Управляющая компания возьмет на себя любые вопросы по обслуживанию квартиры в ваше отсутствие. На территории комплекса будет обеспечено круглосуточное видеонаблюдение и охрана, регулируемый въезд, предусмотрена пожарная сигнализация, домофон, резервные генераторы для лифтов и зон общего пользования.

Не упустите свой шанс купить роскошную недвижимость на кипрском побережье - это лучший способ получить гражданство ЕС. Данная программа на Кипре имеет несколько преимуществ:

- решение о присвоении гражданства выносится всего через 5 месяцев с момента подачи заявления

- отсутствуют требования к минимальным срокам проживания в стране до подачи заявления и после получения гражданства

- безвизовый режим со 159 странами мира, упрощенный визовый режим с США