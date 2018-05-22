Военные не будут заказывать промышленности строительство ядерных субмарин стратегического назначения "Борей-Б". Госпрограмма вооружений на 2018-20127 годы предусматривает закладку только лодок проекта 955А "Борей-А", сообщил ТАСС. Агентство ссылается на свои источники в оборонно-промышленном комплексе.

Ранее была озвучена информация о том, что в этом году в Центральном конструкторском бюро морской техники "Рубин" должно начаться эскизное проектирование проекта 955Б. Планировалось строительство четырех таких ракетоносцев. Однако более тщательно просчитав все "за" и "против", заказчик - Военно-морской флот - принял решение отказаться от усовершенствованных ракетоносцев. При существенном удорожании строительства какими-то особыми преимуществами проект 955Б в сравнении с 955А не отличался.

Строительство новой серии подлодок "Борей-А" начнется на "Севмаше" после 2023 года. Всего в этой серии планируется построить шесть "Бореев-А", которые будут нести службу на Северном и Тихоокеанском флотах.

Ракетные подводные крейсеры стратегического назначения (РПКСН) проектов 955 и 955А относятся к четвертому поколению атомных подлодок и входят в ядерную триаду России. "Бореи" вооружаются специально разработанными для них твердотопливными межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава". Каждая субмарина несет до 16 ракет. Подлодки заменят стратегические подводные ракетоносцы третьего поколения - 667БДР на Тихоокеанском флоте и 667БДРМ на Северном.

По словам доктора технических наук профессора Валерия Половинкина - научного руководителя Крыловского научного центра, РПКСН проекта 955А можно считать самым оптимальным в своем классе. При вполне допустимой цене их строительства они отличаются прекрасными техническими характеристиками, малой шумностью и вообще малой заметностью, мощным и весьма современным ракетно-торпедным вооружением. Эти крейсеры вполне обеспечат достаточность морской стратегической ядерной компоненты на ближайшие пятнадцать лет, как минимум.

Досье "РГ"

В настоящее время в боевой состав флота входят три субмарины проекта 955 "Борей". Это головная лодка "Юрий Долгорукий", а также две серийные - "Александр Невский" и "Владимир Мономах".

Остальные пять лодок усовершенствованного проекта 955А заложены и строятся. Им уже даны имена - "Князь Владимир", "Князь Олег", "Генералиссимус Суворов", "Император Александр III", "Князь Пожарский". Все эти РПКСН должны войти в состав ВМФ до 2023 года.

Всего же в боевой состав войдут 14 ракетных подводный крейсеров стратегического назначения. Три класса "Борей" и одиннадцать класса "Борей-А".