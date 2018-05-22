Давать прогноз цен на нефть - все равно что играть на бегах: все лошади известны, но в формуле слишком много составляющих и каждая грозит сюрпризом.

Из конъюнктурных факторов ценообразования действительно сейчас играют большую роль геополитически горячие точки - Иран и Венесуэла. А точнее, неудовлетворенность Соединенных Штатов поведением Ирана и непредсказуемое развитие антиамерикано-антикапиталистического обострения в Венесуэле.

Что касается OPEC и договоренностей крупнейших производителей нефти (OPEC+), то уже совершенно ясно, что этот фактор играет хоть и важную, но уже далеко не главную роль в определении мировых цен на нефть. Я бы сказала, что не картель сыграл основную роль в возникновении некоторых точек якобы дефицита сырья, если таковые вообще есть. На текущий момент тезис дефицита довольно надуман и конъюнктурен.

На первый план в определении цены барреля снова выходит сланцевая нефть

На первый план в определении цены на нефть сегодня снова выходит мощный источник нефтяного и газового сырья, который в любой момент может как создать дефицит, так и насытить (или перенасытить) мировой рынок нефти. Это технологический арсенал в руках нефтесервисных компаний родом из США, который позволяет рентабельно добывать нефть и газ нетрадиционных залежей - сланцевых и аналогичных трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ).

Их разработка до недавнего времени была невыгодна, но развитие технологий сделало ее возможной, затем промышленное массовое применение унифицировало и удешевило эти технологии так, что разработка ранее нерентабельных запасов нефти и газа стала вполне реальна. А нынешний период низких цен на нефть показал, что в целом сектор ТРИЗ нефтегазовой отрасли США оказался жизнеспособным и может работать даже при низких ценах реализации добытого сырья. Боюсь, мой личный прогноз хоть и утрирован, но верен: мировые цены на нефть сегодня зависят от воли США. От того, на какую страну они наложат санкции (под любым удобным лозунгом), от того, как они смогут повлиять на те или иные внутренние события в отдельной стране, и от того, как они решат, кому пользоваться новейшими технологиями (в основе которых, кстати, старые, но, увы, неоцененные советские научные разработки, например, гидроразрыв пласта (ГРП) - основа нынешней сланцевой революции), а кому - нет.

Прочие факторы влияния на нефтяные цены (независимые от США) немногочисленны, но все-таки существуют. Подсанкционная российская нефтегазовая отрасль пытается разработать и ввести в практику собственные технологии освоения ТРИЗ, чтобы предупредить дефицит сырья, который может возникнуть из-за ухудшения структуры запасов страны. Стоит также отметить административные попытки изменить саму систему ценообразования на нефть в мире: основная российская биржа СПбМТСБ в сотрудничестве с РГУ нефти и газа им. Губкина критикует сложившуюся мировую рыночную систему как слишком субъективную и подверженную влиянию и предлагает расширить список эталонных сортов нефти (сейчас это европейская Brent и американская WTI) за счет российской нефти и других, а также сместить "центр принятия ценовых решений" с запада на восток или по крайней мере рассредоточить его.

Идеи эти логичны и похвальны. Но ожидать эффекта от них в ближайшие годы не следует - влиять на нефтяные цены будут сланцевая революция в США и экономическая подоплека их геополитических действий.