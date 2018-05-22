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22.05.2018 22:52
Рубрика: Экономика

Еще не деньги, уже не мусор

Криптовалюту признали имуществом, но не платежным средством
Текст: Юлия Кривошапко
Российская газета - Столичный выпуск №7572 (109)
Криптовалюты в России не собираются запрещать, но будут регулировать. По деталям пока идут дискуссии. Законопроект, который должен определить статус цифровых активов и особенности их использования в нашей стране, 22 амя в первом чтении утвердила Госдума.

В существующей редакции законопроекта токены и криптовалюты предлагается считать имуществом. Законными платежными средствами на территории России они не будут. Документ допускает возможность обмена токенов на рубли или иностранную валюту. Порядок и условия таких сделок с криптовалютой дополнительно определяет Центробанк совместно с правительством. Майнинг (добыча криптовалюты при помощи компьютерных мощностей) признается предпринимательской деятельностью и облагается налогом. но лишь при условии, что владелец майнинговой фермы три месяца подряд расходует электроэнергию с превышением лимита.

Законопроект о цифровых финансовых активах ко второму чтению будет переработан почти полностью, говорит Игорь Судец, член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике и блокчейн-технологиям. По его словам, он будет приводиться в соответствие с позицией, изложенной в поправках в Гражданский кодекс (законопроект о цифровых правах. - Прим. ред.), внесенных председателем Госдумы Вячеславом Володиным и главой думского комитета по государственному строительству и законодательству Павлом Крашенинниковым. Этот законопроект также находится на рассмотрении Госдумы.
Что отличает мошеннические схемы с криптовалютами

В части этих поправок заявлено, что ко второму чтению из законопроекта будет исключено упоминание о криптовалюте. Крашенинников во вторник заявил, что этот пункт вызвал жесткие дискуссии. Поэтому Госдуме понадобится еще как минимум два месяца для консультаций с ЦБ и минэкономразвития.

Такое исключение из поправок Судец считает негативом. "Без легализованной криптовалюты не заработают полноценно ICO (привлечение инвестиций через продажу инвесторам токенов. - Прим. ред.) и майнеры, не будут реализовываться смарт-контракты - все они активно используют криптовалюту в своей работе. Конечно, криптовалюта никуда не денется, но отсутствие признания и судебной защиты приведет к тому, что нашу юрисдикцию комфортной не назовут", - поясняет он.

В целом то, что в России занялись регулированием блокчейн-технологий, это плюс, отмечает Судец. Есть криптоанархисты, которые отстаивают противоположную позицию, но опыт показывает - без регулирования начинается произвол, когда можно похитить криптовалюту, а ее не признают ценностью и откажутся заводить уголовное дело. Отсутствие четких правил игры означает отсутствие правовой защиты. Сейчас российские граждане занимают второе место по количеству проводимых ICO. Но они делают это не в российской юрисдикции из-за правовой неопределенности.

В мире нет консенсуса по регулированию цифровых активов, констатирует Сергей Хестанов, доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС. Есть широкое пространство вариантов от полного либерализма до очень жестких запретов. Китай с самого начала ведет сознательную жесткую борьбу с криптовалютами. В числе либеральных стран - Япония, Дания, Эстония, где практически отсутствуют ограничения. Центробанк Дании даже выделил гранты для научного исследования цифровых активов, в частности криптовалют.

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Такая полярность мнений говорит о том, что предметная область очень молода и традиции делового оборота в этой области еще не установились, говорит Хестанов. По его мнению, должно пройти время, прежде чем сформируется правовая база и нормы правоприменения. Тогда можно будет выстроить систему регулирования.

Вопрос приоритетов, находящихся на разных чашах весов - отдать предпочтение либеральному варианту регулирования или запретительному, - крайне непрост, признает аналитик ГК "Финам" Алексей Коренев. Формально, государство заявляет приверженность открытости и демократичности своего участия в правовом регулирования рынка цифровых финансовых активов, замечает он. Но четко прослеживается стремление получить полный контроль над большинством транзакций и полный доступ к информации о конечных бенефициарах операций.

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