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22.05.2018 19:55
Рубрика: Власть

Хозяин знака

КС РФ изучает требования законов об интеллектуальной деятельности
Текст: Мария Голубкова ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск №7572 (109)
Конституционный суд РФ 22 мая начал разбирательство по делу о праве интеллектуальной собственности. Получает ли компания право на зарегистрированный товарный знак, если поглощает прежнего правообладателя? И будет ли это право распоряжения или же только право пользования? Эти вопросы задал КС Суд по интеллектуальным правам (СИП).

Суть дела - конфликт между ООО "Тестато" из Казани и Роспатентом: Федеральная служба по интеллектуальной собственности отказала казанским предпринимателям в продлении срока действия исключительного права на товарный знак и в предоставлении шести месяцев для подачи заявления о продлении срока. Знак был зарегистрирован как символика Торгово-развлекательного комплекса "Зилант", а "Тестато" он достался после поглощения предыдущих владельцев. В первом суде Роспатент посчитал, что без регистрации исключительного права правопреемник правообладателя не может обращаться за продлением срока действия исключительного права. После получения апелляции СИП приостановил производств и пошел в КС РФ.

Фото: depositphotos.com
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Камень преткновения - пункт 6 статьи 1232 ГК РФ, который гласит, что "при несоблюдении требования о госрегистрации перехода исключительного права ... предоставление права использования считается несостоявшимся". Но, как пояснил судьям заместитель председателя СИП Владимир Корнеев, в правоприменительной практике и отзывах экспертов встречаются как минимум четыре варианта трактовки этих положений. Наиболее часто предпочитают считать, что указанный пункт препятствует распоряжению исключительным правом, но не препятствует его использованию. Однако продление срока действия - как раз и есть один из способов распоряжения, потому что его противоположность - отказ от права. Еще два подхода к проблеме - считать переход права в соответствии со статьей 8.1 ГК, то есть по общим правилам госрегистрации прав на имущество, или же согласиться с необходимостью коррекции статьи 1232 ГК РФ. Если же согласиться с Роспатентом, то налицо правовая неопределенность: реорганизация состоялась, прежнего правообладателя-юрлица нет, а новый это право не приобрел. И получается, что действующее исключительное право никому не принадлежит.

- В силу статьей 57 и 58 ГК РФ права и обязанности прекращенного юрлица переходит к правопреемникам, - указал, например, в отзыве адвокат Михаил Барщевский, полномочный представитель правительства в КС РФ. - С учетом пункта 6 статьи 1232 ГК РФ до госрегистрации перехода права к правопреемнику он не может распоряжаться таким правом. В то же время правопреемник вправе подать заявление о регистрации перехода к нему права на соответствующий объект, предоставив документы-основания перехода к нему исключительного права.

Решение КС будет вынесено в закрытом режиме, и о дате его провозглашения станет известно позже

По мнению Барщевского, положения пункта 6 статьи 1232 ГК определяют положение правопреемника в отношении третьих лиц и в системе правового регулирования не противоречат Конституции РФ. Однако представитель СИП и здесь отмечает определенную проблему: сложившаяся практика Роспатента препятствует, например, судебному иску от третьих лиц к правообладателю, которого в таком случае просто нет.

А вот представители органов власти никакой неопределенности в ситуации не увидели. По мнению сенатора Андрея Клишаса, который является полномочным представителем Совета Федерации в КС РФ, СИП вполне мог бы справиться с ней сам.

- СИП должен был, безусловно, признать его право на товарный знак в соответствии с общей частью Гражданского кодекса РФ о правопреемстве, так как в своей особенной части он не содержит никаких положений о том, что это право прекратилось, - пояснил Клишас. - Но правообладатель в данной ситуации тоже не безупречен. За своим имуществом надо следить.

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С этим согласен и представитель президента в КС РФ Михаил Кротов, который подчеркнул, что при наличии временного регистрационного разрыва риск неблагоприятных последствий несет правопреемник, "демонстрирующий нерачительный подход к своим правам".

Полномочный представитель министерства юстиции в КС РФ Мария Мельникова предложила аналогию с недвижимостью: если здание или сооружение было перестроено, то владелец вправе обратиться в органы государственной регистрации для того, чтобы эти изменения были зафиксированы. Однако если его право собственности еще не зарегистрировано, две процедуры могут быть совмещены. В конечном итоге вопрос перехода права может быть разрешен через взаимодействие государственных информационных систем.

Представитель Госдумы в КС РФ Татьяна Касаева также согласна, что оспариваемые нормы не противоречат Конституции РФ, однако было бы целесообразным "выявить конституционно-правовой смысл оспариваемых положений".

Решение КС будет вынесено в закрытом режиме, о дате его провозглашения станет известно позже.

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