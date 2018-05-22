Курс евро вернулся к уровню начала апреля

Курс евро на открытии торгов опустился ниже 72 рублей. Это следует из данных Московской биржи. По отношению к рублю он потерял 0,9 процента по сравнению к уровню закрытия предыдущих торгов. Таким образом, за единицу европейской валюты сейчас дают 71,95 рубля. Последний раз курс евро находился на этой отметке более месяца назад, 9 апреля.

Курс доллара, в свою очередь, снизился на 0,71 процента - до 61,16 рубля. Валюты дешевеют на фоне дорожающей нефти. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,56 процента, до 79,66 доллара за баррель.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос на 0,1 процента, РТС - на 0,2 процента. Российский рынок акций открылся ростом индексов на 0,17-0,25 процента.