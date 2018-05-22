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Лариса Паутова, социолог, ведущий специалист ФОМ, директор проекта "Новое поколение"

Как работодатель могу сказать, что меня всегда очень тревожит, когда из моих работников кто-то перерабатывает или кто-то выгорает. Я стараюсь заботиться о том, чтобы мои сотрудники успевали все - и поработать, и отвлечься. Рада, что им хватает времени, чтобы успеть уделить внимание собственному здоровью. Это правильно, когда люди находят некий баланс между жизнью и работой.

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К слову сказать, сейчас переработки и перегорание на работе совсем не в тренде. Сегодня больше актуален именно вот этот баланс между внутренним и внешним миром. И, если в 90-е годы минувшего века мы работали на разрыв, и это было важно для нас, мы этим гордились, делились тем, что "сейчас два часа ночи, а я еще на работе", то в настоящее время это совсем не показатель успешности и самореализации. Сегодня показателем успешности среди молодых является образ жизни и работы, при котором ты успеваешь все. Утром на пробежку, позаниматься с ребенком, вечером сходить на йогу, дела домашние поделать или посмотреть любимый фильм, романчик почитать, уделить время близким.

У современного общества, особенно у молодого поколения, все больше превалирует идея о том, что люди должны пытаться найти гармонию между работой и своими увлечениями, своей жизнью, в которой важны три составляющих - семья, сам человек и работа.

И я замечаю, что новое поколение, особенно поколение Z (родившиеся после 1995 года), очень грамотно в этом плане оберегает свой собственный мир, все свои хобби. Кто-то йогой занимается, кто-то читает лекции, кто-то танцует, кто-то мишек шьет. Все это, конечно, жутко раздражает более старшее поколение, к примеру даже "игреков" (от 1983 года рождения), которые привыкли работать, как комбайны, как экскаваторы, и не понимают тех, кто ускользает от работы, слишком погружаясь в собственный мир. Получается, что у старшего поколения отношение к жизни, как к выживанию, а у младшего, как к равновесию. Но судя по всему, такой импульс помогает нам выжить в новом мире, полном стрессов. Я учусь у своих молодых сотрудников тому, как переключиться, замечаю, как грамотно они оберегают свою "privacy"-приватную жизнь. Важно, чтобы люди сохраняли психическое равновесие в офисе.

"Российская газета" пишет о случаях травматизма, депрессии и перегорания людей на работе. И, действительно, неправильно организованное дело может привести к психическим травмам, нарушению зрения, остеохондрозам и прочим негативным последствиям. Думаю, для хорошего психологического микроклимата на службе желательно, чтобы от работодателя была и нематериальная поддержка. Я вообще всегда всех хвалю. Все время говорю: "Ты молодец". Впрочем, важно не просто похвалить, но и с благодарностью оценить всю проделанную человеком работу.

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