В России изучат влияние санкций США на интересы компаний в Венесуэле

Россия не будет придерживаться санкций США в отношении Венесуэлы. Москва внимательно изучит их воздействие на интересы российских компаний. Об этом заявил директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

"Мы будем, безусловно, внимательно анализировать, как это может отразиться и на деятельности российского бизнеса", - сказал дипломат.

"Эту тему, безусловно, должны будут проработать экономические операторы, которые работают с тем, чтобы все наши компании работали в реальных условиях, которые есть", - добавил Щетинин, слова которого приводит "Интерфакс".

Накануне американский президент Дональд Трамп подписал указ, в соответствии с которым гражданам и юридическим лицам США запрещены операции с суверенным долгом Венесуэлы. Кроме того, запрещается использовать в качестве залога любые долговые обязательства Венесуэлы и доли в любых компаниях и организациях, где доля правительства этой южноамериканской страны превышает 50 процентов.

Решение было принято после завершения в Венесуэле президентских выборов, итоги которых Белый дом отказался признавать. На выборах убедительную победу одержал действующий президент Николас Мадуро, набрав около 68 процентов голосов.