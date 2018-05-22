Минфин не исключил в будущем обмена критовалюты на рубли

Цифровые финансовые активы в будущем могут быть допущены на российский валютный рынок. Такую перспективу не исключил замглавы Минфина Алексей Моисеев.

Криптовалюту, вероятно, можно будет обменять на рубли, но с условием совершения финансовых операций на территории России, уточнил он в эфире телеканала "Россия 24".

Моисеев также пояснил возможности законопроекта о цифровых финансовых активах в части возможности обхода санкций. Если документ будет принят, то в Крыму, в Севастополе появится возможность привлечь дешевые деньги на открытие или развитие своего дела, проведя ICO (первичное размещение криптоактивов).