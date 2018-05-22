Новости

Минфин не исключил в будущем обмена критовалюты на рубли 21:13
Трамп готов предоставить КНДР гарантии безопасности 21:08
В Дебальцеве выросло число пострадавших при подрыве автобуса 20:40
Скончавшуюся от рака Дарью Старикову похоронят в Апатитах 20:18
В России изучат влияние санкций США на интересы компаний в Венесуэле 19:48
Фото: Медвежонку из ижевского зоопарка подарили торт из мороженого 19:43
В Петербурге к ЧМ-2018 снимут новые серии "Ералаша" 19:34
Эрмитаж предъявил иск на 856 млн рублей к Григорию Пирумову 19:28
Бюджет РФ в первом квартале исполнен с профицитом в 712 млрд рублей 19:22
Пожарные потушили возгорание в гостинице "Измайлово" 19:18
Умерла жительница Апатитов, рассказавшая Путину о проблемах в медицине 19:18
Столетняя жительница Тюмени стала майором полиции 19:07
Не менее 17 человек задержаны после акции протеста во Франции 18:59
Во Франции протестующему оторвало руку брошенной жандармами гранатой 18:58
ФИФА не нашла доказательств применения допинга футболистами РФ 18:55
В свердловском поселке загорелись жилые дома 18:44
Корветы-"невидимки" Балтфлота уничтожили подлодку условного противника 18:42
Истребители F-35 впервые применили в бою 18:30
На Алтае наградили сотрудницу МВД, маршировавшую на параде без туфли 18:28
В Астрахани мужчину задержали за сообщение о бомбе в ТЦ 18:18
Правительство утвердило снижение трансферта из бюджета на пенсии 18:17
Доходы россиян увеличились почти на 6% 18:15
На Кубани глава поселка уволился после резонансного убийства 18:10
Канадскому ученому вручили Абелевскую премию по математике 17:50
Драку питона и гигантской сколопендры сняли на видео 17:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Всю мощь Тихоокеанского флота собрали в одном видео
Всю мощь Тихоокеанского флота собрали в одном видео
Гидрометцентр рассказал о погоде в июне
Гидрометцентр рассказал о погоде в июне
Правительство России: "РГ" публикует биографии членов нового кабмина
Правительство России: "РГ" публикует биографии членов нового кабмина
22.05.2018 20:08
Рубрика: Экономика

Добавят на молоко

Список на получение льготных кредитов могут расширить
Текст: Сергей Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск №7572 (109)
Министерство сельского хозяйства предлагает внести изменения в собственный приказ о целевом назначении льготных кредитов.
Льготные кредиты будут предоставлены при заключении контрактов минимум на три года. Фото: Наталья Пьетра Льготные кредиты будут предоставлены при заключении контрактов минимум на три года. Фото: Наталья Пьетра
Льготные кредиты будут предоставлены при заключении контрактов минимум на три года. Фото: Наталья Пьетра

Если предложение, размещенное на портале нормативных правовых актов, будет принято, деньги по льготной ставке смогут получить производители молочной продукции и комбикормов. Речь идет о приобретении сырого молока, на что и предоставят льготные краткосрочные кредиты. Но при условии, что приобретение осуществляется в рамках договора или соглашения, заключенного между производителем молока-сырья и переработчиком на срок не менее трех лет.

Фото: Аркадий Будницкий
Гонку на тракторах выиграл солдат-отпусник из Ростовской области

Кроме того, "по многочисленным просьбам как уполномоченных банков, так и отраслевых союзов" предусмотрено использование таких кредитов, направленных на закупку зерна не только для мукомольно-крупяной промышленности, но и производства комбикормов, уточняется в документе. По мнению опрошенных "Российской газетой" экспертов, предлагаемые изменения можно только приветствовать.

"Возможность использовать льготные кредиты при закупке зерна - существенное подспорье для производителей, - отметил в беседе с "РГ" исполнительный директор Национального кормового союза Владимир Манаенков. - Дело в том, что содержание зерна в производстве комбикормов достигает 60-70 процентов, так что предложенное изменение, если оно будет принято, окажет существенную поддержку".

Аналогичную точку зрения разделяет и исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Востриков.

Уральским фермерам достанется 20 процентов господдержки АПК

"Мы положительно оцениваем промежуточные итоги программы льготного кредитования, запущенной минсельхозом в прошлом году, и поддерживаем включение в нее новых направлений", - пояснил он. Как считают эксперты "Руспродсоюза", расширение целевых направлений программы льготного кредитования будет способствовать росту производства и снижению себестоимости продукции.

Напомним, российские власти утвердили, что на льготные кредиты в сельском хозяйстве в этом году выделят пять миллиардов рублей из резервного фонда правительства. Деньги пойдут на субсидии кредитным организациям, чтобы аграрии смогли взять кредит по льготной ставке - до пяти процентов годовых.

Главное сегодня

На Кубани глава поселка уволился после резонансного убийства
Песков призвал верить словам президента о российских ракетах
Правительство утвердило снижение трансферта из бюджета на пенсии
Постпред РФ: Выход США из СВПД скажется на корейской проблеме
В Крыму ответили на заявление Киева о необходимости разрушить мост