Министерство сельского хозяйства предлагает внести изменения в собственный приказ о целевом назначении льготных кредитов.

Льготные кредиты будут предоставлены при заключении контрактов минимум на три года. Фото: Наталья Пьетра

Если предложение, размещенное на портале нормативных правовых актов, будет принято, деньги по льготной ставке смогут получить производители молочной продукции и комбикормов. Речь идет о приобретении сырого молока, на что и предоставят льготные краткосрочные кредиты. Но при условии, что приобретение осуществляется в рамках договора или соглашения, заключенного между производителем молока-сырья и переработчиком на срок не менее трех лет.

Кроме того, "по многочисленным просьбам как уполномоченных банков, так и отраслевых союзов" предусмотрено использование таких кредитов, направленных на закупку зерна не только для мукомольно-крупяной промышленности, но и производства комбикормов, уточняется в документе. По мнению опрошенных "Российской газетой" экспертов, предлагаемые изменения можно только приветствовать.

"Возможность использовать льготные кредиты при закупке зерна - существенное подспорье для производителей, - отметил в беседе с "РГ" исполнительный директор Национального кормового союза Владимир Манаенков. - Дело в том, что содержание зерна в производстве комбикормов достигает 60-70 процентов, так что предложенное изменение, если оно будет принято, окажет существенную поддержку".

Аналогичную точку зрения разделяет и исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Востриков.

"Мы положительно оцениваем промежуточные итоги программы льготного кредитования, запущенной минсельхозом в прошлом году, и поддерживаем включение в нее новых направлений", - пояснил он. Как считают эксперты "Руспродсоюза", расширение целевых направлений программы льготного кредитования будет способствовать росту производства и снижению себестоимости продукции.

Напомним, российские власти утвердили, что на льготные кредиты в сельском хозяйстве в этом году выделят пять миллиардов рублей из резервного фонда правительства. Деньги пойдут на субсидии кредитным организациям, чтобы аграрии смогли взять кредит по льготной ставке - до пяти процентов годовых.