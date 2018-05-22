Минтранс РФ утвердил запретные зоны для судоходства во время ЧМ-2018

В акваториях восьми городов во время ЧМ-2018 будет введен запрет судоходства. Минюст уже зарегистрировал приказ Минтранса, в которым утверждены участки акваторий, где нельзя будет ходить судам и маломерным плавсредствам, отмечается в сообщении Росморречфлота.

В Санкт-Петербурге судоходство ограничат 15, 19, 22, 26 июня и 3, 10, 14 июля около Крестовского острова.

В Москве - 14, 17, 20, 26 июня и 1, 11, 15 июля на ряде участков Москвы-реки и канала им. Москвы.

В Сочи - 15, 18, 23, 26, 30 июня и 7 июля в акватории Черного моря, прилегающей к городу, в радиусе 10 километров с центром на стадионе "Фишт".

В Волгограде, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону также в дни матчей и в дни проведения фестиваля болельщиков не везде можно будет ходить по воде.