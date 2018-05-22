Защищающий права потребителей от недобросовестных производителей Роспотребнадзор сам столкнулся с мошенниками.

В одном из регионов люди, представляясь сотрудниками Роспотребнадзора, выписывали квитанции на штрафы в 3-5 тысяч рублей. В другом регионе - предпринимателям предлагали купить документы, которые гарантируют положительные результаты проверки. Поддельные "охранные грамоты" привозил курьер, он же забирал деньги.

"Даже из мест заключения звонили предпринимателям и требовали якобы от Роспотребнадзора перевести на карту деньги за положительные результаты проверок", - сообщили в пресс-службе ведомства. В Москве был случай, когда предпринимателю позвонила "сотрудница" территориального подразделения Роспотребнадзора, которая сообщила о предстоящей плановой проверке предприятия. И заявила, что необходимо будет предоставить ряд документов, а в случае их отсутствия Роспотребнадзор может приостановить работу предприятия.

Для того чтобы не стать жертвой лжепроверяющих, в Роспотребнадзоре напоминают, что все плановые проверки проводятся исключительно на основании плана, утвержденного Генпрокуратурой. Вся информация о них доступна на ее сайте в разделе "Единый реестр проверок", а также на сайте прокуратуры Москвы и на сайтах территориальных органов Роспотребнадзора. Юрлицо или индивидуальный предприниматель уведомляются органом госконтроля (надзора) не позднее чем за три рабочих дня до начала проверки либо заказным письмом, либо электронным сообщением. В Роспотребнадзоре особо подчеркивают, что о проверках никогда не сообщают по телефону или смс. Если такие звонки и сообщения поступают, они не являются официальными и на них стоит реагировать только одним способом: обратиться непосредственно в Роспотребнадзор и сообщить о них.

Мошенники от имени контролеров выписывают квитанции на штрафы от трех до пяти тысяч рублей

Есть внеплановые проверки, их проводят по обращениям граждан или в связи с поступлением оперативной информации о возможных нарушениях. В этом случае у проверяющих должно быть распоряжение главного государственного санитарного врача о назначении проверки, согласование прокуратуры, служебные удостоверения. Предприниматели имеют право проверить информацию о проверке и уточнить, действительно ли работают пришедшие к ним сотрудники в ведомстве, позвонив в территориальное управление Роспотребнадзора.