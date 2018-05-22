Началось создание ведомственной судебной охраны

Судебный департамент при Верховном суде России создаст ведомственную охрану для судов. Новая служба будет охранять их здания, в том числе - в нерабочее время. Об этом заявил во вторник генеральный директор Судебного департамента при ВС России Александр Гусев.

Он напомнил, что в прошлом году был принят закон, разрешающий судебной системе учредить подобную охрану. "Сейчас мы осуществляем организационные мероприятия, связанные с ее созданием", сообщил он.

Заявление прозвучало на пленарном заседании Совета судей, которое началось во вторник в Москве, и будет проходить несколько дней. Александр Гусев рассказал, что сегодня 35 федеральных судов круглосуточно охраняются судебными приставами. В остальных приставы дежурят только днем, пока суд открыт. В нерабочее время такие суды охраняются Росгвардией и другими организациями, имеющими соответствующее право.

Специалисты подчеркивают, что судебные охранники не подменят приставов в главном - обеспечении порядка на судебных процессах. Прав выводить кого-то из зала у них не будет, иначе потребовалось бы менять закон. Но охрана будет обеспечивать общую безопасность, ведь в зданиях судов хранятся важные документы, материалы уголовных дел, в том числе секретные.