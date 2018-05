Nickelback выступили в Москве

Мировой тур одной из самых успешных групп тяжелого рока продолжился в России. Сегодня у Nickelback концерт в Санкт-Петербурге, а в понедельник канадцы в рамках Feed the Machine Tour выступили в московском "Олимпийском".

Кажется, никто не привозил с собой столько светового оборудования, эпизодически превращая пространство зала в подобие пещеры, и не использовал более десяти цветов света для поддержки энергетики действа. Огромные проекции крупных планов музыкантов, кадры из их частной жизни - все это создавало атмосферу общего праздника давних друзей, хотя Nickelback не приезжали в Россию уже больше пяти лет. Эта группа - четверо парней с аккуратными прическами, больше похожих на банковских клерков, чем на "металлистов". На сцене они преображаются: яростный звуковой вал, гитарный героизм, звучный и грозный голос ведущего солиста и гитариста Чеда Крюгера.

Во время концерта фронтмен вглядывался в зал, раскатисто пел рядом с российским флагом, улыбался зрителям и узрел самодельный плакат с надписью "Россия любит Nickelback больше, чем водку". Засмеявшись, прокомментировал: "Это не правда". Зрительницы меж тем бросали на сцену предметы женского туалета, причем изрядного размера, и Чед продемонстрировал один из них зрительному залу. А затем ему вынесли на сцену какой-то напиток в не прозрачном стакане, который он без тени сомнения выпил залпом, а отдавая назад тару, едва не потерял равновесие. Может, немного и подтвердив справедливость увиденного плаката о собственных пристрастиях...

Звук в "Олимпийском" в некоторых секторах был неважным, нередко фонило, но звукорежиссеры пытались совладать с махиной спортивно-концертного комплекса, и в целом им это удалось. За время весны аудитория "Олимпийского" еще больше расширилась: к удивлению зрителей, между ногами бегали кошки... Кто-то даже ходил в буфет и покупал им пиццу. Но привередливые кошки воротили носы. Наверное, тоже приходили в зал лишь за тем, чтобы послушать рокочущую, громкую и бодрящую музыку группы.

Nickelback чтят своими кумирами культовую Metallica. Но сами они, конечно, совсем другие. Несмотря на ярость и громогласную энергетику песен, канадский квартет предпочитает простые мелодии и стабильные гитарные квадраты. Можно сказать, что Nickelback делают "популярную" тяжелую музыку. Ее можно слушать не особо вдумываясь в содержание текстов и не всякий раз восхищаясь гитарными переходами или утяжеленным постмодернизмом и новыми экспериментами со звуком той же "Металлики"... Зато у Nickelback присутствует напористость, запоминаемые мелодии, самоотверженность и привлекательная внешность братьев -основателей коллектива - Чеда и Майка Крюгеров. И наверняка от этого кто-то любит Nickelback больше других групп, играющих тяжелую музыку...

В "Олимпийском" прозвучала и титульная песня с нового диска Feed the Machine и главные хиты группы How You Remind Me, Someday, Million Miles An Hour - всего 18 композиций. А после концерта в Москве, кто-то из зрителей поспешил за группой на следующий концерт, в Санкт-Петербург.