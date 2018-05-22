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22.05.2018 00:33
Рубрика: Власть

Обновленный состав кабмина РФ внесет изменения в бюджет 2018

Текст: Владимир Кузьмин

Сегодня соберется на свое первое заседание новый состав кабинета министров России, назначенный президентом 18 мая.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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В повестке - доклад министерства финансов об исполнении федерального бюджета в 2017 году. Доходы казны превысили прогноз на 368 миллиардов рублей и составили чуть больше 15 триллионов. Расходная часть - 16,42 триллиона рублей, что на 596 миллиардов меньше по сравнению с уточненной бюджетной росписью. Дефицит федерального бюджета оказался на уровне 1,33 триллиона рублей.

Также правительству предстоит внести изменения в бюджет на 2018 год. Кабмин ожидает увеличение доходов на 1,81 триллиона рублей: 1,75 триллиона принесут нефтегазовые доходы, 59,8 миллиардов казна получит от ненефтегазовых.

Общий объем расходов при этом увеличивается на 61,9 миллиарда рублей и составит в 2018 году чуть меньше 16,6 триллиона рублей.

Дефицит бюджета в этом году без учета внесения изменений в сводную бюджетную роспись сменится профицитом в 481,8 миллиарда рублей, или 0,5 процента к ВВП.

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