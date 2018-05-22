Опубликован рейтинг доверия к силовым структурам и судам

Новости

Минфин не исключил в будущем обмена критовалюты на рубли 21:13
Трамп готов предоставить КНДР гарантии безопасности 21:08
В Дебальцеве выросло число пострадавших при подрыве автобуса 20:40
Скончавшуюся от рака Дарью Старикову похоронят в Апатитах 20:18
В России изучат влияние санкций США на интересы компаний в Венесуэле 19:48
Фото: Медвежонку из ижевского зоопарка подарили торт из мороженого 19:43
В Петербурге к ЧМ-2018 снимут новые серии "Ералаша" 19:34
Эрмитаж предъявил иск на 856 млн рублей к Григорию Пирумову 19:28
Бюджет РФ в первом квартале исполнен с профицитом в 712 млрд рублей 19:22
Пожарные потушили возгорание в гостинице "Измайлово" 19:18
Умерла жительница Апатитов, рассказавшая Путину о проблемах в медицине 19:18
Столетняя жительница Тюмени стала майором полиции 19:07
Не менее 17 человек задержаны после акции протеста во Франции 18:59
Во Франции протестующему оторвало руку брошенной жандармами гранатой 18:58
ФИФА не нашла доказательств применения допинга футболистами РФ 18:55
В свердловском поселке загорелись жилые дома 18:44
Корветы-"невидимки" Балтфлота уничтожили подлодку условного противника 18:42
Истребители F-35 впервые применили в бою 18:30
На Алтае наградили сотрудницу МВД, маршировавшую на параде без туфли 18:28
В Астрахани мужчину задержали за сообщение о бомбе в ТЦ 18:18
Правительство утвердило снижение трансферта из бюджета на пенсии 18:17
Доходы россиян увеличились почти на 6% 18:15
На Кубани глава поселка уволился после резонансного убийства 18:10
Канадскому ученому вручили Абелевскую премию по математике 17:50
Драку питона и гигантской сколопендры сняли на видео 17:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Всю мощь Тихоокеанского флота собрали в одном видео
Всю мощь Тихоокеанского флота собрали в одном видео
Гидрометцентр рассказал о погоде в июне
Гидрометцентр рассказал о погоде в июне
Правительство России: "РГ" публикует биографии членов нового кабмина
Правительство России: "РГ" публикует биографии членов нового кабмина
22.05.2018 20:11
Рубрика: Общество

Прокуроров оценили в баллах

Опубликован рейтинг доверия к силовым структурам и судам
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск №7572 (109)
Главной инстанцией в нашей стране, куда люди потенциально готовы обратиться в случае нарушения гражданских и предпринимательских прав, является прокуратура. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), изучившего отношение граждан и представителей бизнеса к правоохранительным и судебным органам.
Юрий Чайка, также как и возглавляемое им ведомство, стали лидерами соцопроса ВЦИОМ. Фото: Константин Завражин Юрий Чайка, также как и возглавляемое им ведомство, стали лидерами соцопроса ВЦИОМ. Фото: Константин Завражин
Юрий Чайка, также как и возглавляемое им ведомство, стали лидерами соцопроса ВЦИОМ. Фото: Константин Завражин

Согласно данным ВЦИОМ, почти половина участников всероссийского телефонного опроса - 48 процентов - и две трети представителей бизнеса - 67 процентов - подали бы заявление именно туда. Вторым по популярности ответом среди граждан в целом является МВД -21 процент, среди представителей юрлиц суды -53 процента.

Треть и более россиян обратились бы в прокуратуру при неисполнении своих обязательств госорганами по вопросам нарушения трудовых прав, невыплаты социальных пособий, отказе в лечении и так далее.

Фото: AFP/ Yekaterina SHTUKINA / Sputnik
ВЦИОМ рассказал об ожиданиях россиян от работы нового правительства

Незаконные действия госорганов, нарушения со стороны следственных органов, а также несоблюдение трудовых прав работников стало бы поводом обратиться в прокуратуру и для более чем половины предпринимателей.

Бизнесмены, имеющие личный опыт обращений в те или иные ведомства, по ряду характеристик выше всего оценивают работу прокуратуры и судов. В частности, удобство обращения: на 3,99 балла - отделения прокуратуры и на 3,98 - суды (по пятибалльной шкале), вежливость (3,78 и 3,82 балла) и компетентность (3,76 и 3,75 балла) сотрудников.

То, что в народном рейтинге на первом месте оказалась Генпрокуратура, - не случайно. Еще несколько лет назад Генпрокурор Юрий Чайка в интервью "РГ" заявил, что одна из главных функций прокуратуры - правозащитная.

И поэтому он нацелил всех своих подчиненных прежде всего на защиту прав и свобод граждан. И прокуроры действительно пошли в народ, усилив надзор за соблюдением прав граждан, а люди соответственно пошли на прием к прокурорам.

В целом о работе всех силовых ведомств слышало подавляющее большинство опрошенных среди всех граждан и представителей юридических лиц. Причем юрлица, видимо, в связи с рабочей необходимостью проявляют больший интерес, чем граждане в целом.

Суды получили самую высокую оценку предпринимателей за удобный сервис обращений через интернет

Лучше всего респонденты осведомлены о направлениях работы прокуратуры, в частности, функциях контроля за исполнением законодательства (64 процента среди всех опрошенных россиян, 81 процент среди предпринимателей), надзора за следствием (62 и 77 процентов), защиты прав граждан и юрлиц (61 и 67 процентов) и МВД, а именно речь идет о таких функциях, как борьба с преступностью и охрана правопорядка (69 процентов среди всех опрошенных россиян, 79 процентов среди предпринимателей) и участие в охране общественного порядка (64 и 70 процентов).

Наиболее известными руководителями правоохранительных органов и органов судебной власти, как показали результаты исследования, являются генеральный прокурор Юрий Чайка - его должность точно отмечают 28 процентов участников всероссийского опроса и 55 процентов предпринимателей и глава МВД Владимир Колокольцев - 28 и 53 процента соответственно. На третьем месте директор ФСБ Александр Бортников, узнаваемость среди граждан - 22 процента и 43 процента среди предпринимателей. На четвертом председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин - 18 и 38 процентов.

Самые низкие проценты узнаваемости у председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева - 3 и 15 процентов - и руководителя Федеральной службы судебных приставов Дмитрия Аристова, которого знают только 2 процента граждан и 8 процентов предпринимателей.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Медведев пообещал "новичкам" правительства много интересной работы

Согласно опросу в суды обратилось бы 14 процентов граждан при нарушении их прав, в ФСБ 11 процентов и Следственный комитет - 9 процентов.

При этом суды, как показал опрос предпринимателей, получили от них самую высокую оценку за удобный сервис обращений через интернет - они в среднем набрали 3,79 балла, прокуратура - 3,2 балла, МВД - 2,54 балла.

Также самые высокие оценки бизнеса суды получили за удобство работы сайтов - 3,89 балла, у прокуратуры - 3,28 балла, у МВД - 2,92 балла.

Мнения экспертов

Генеральный директор Фонда ВЦИОМ, кандидат психологических наук Константин Абрамов считает, что "оценки эффективности работы правоохранительных органов россиянами в последние годы растут, хотя остаются большие возможности для укрепления имиджа структур среди граждан и предпринимателей, которые непосредственно сталкивались с их работой".

По мнению Антона Гетты, депутата Госдумы РФ, "прокуратура - это орган над системой во многих вопросах. Она еще и активно ведет работу в регионах, поэтому здесь больше доверия именно к ней. Прокуратура в рамках общего надзора и в работе остальной правоохранительной системы разбирается очень эффективно".

Главное сегодня

На Кубани глава поселка уволился после резонансного убийства
Песков призвал верить словам президента о российских ракетах
Правительство утвердило снижение трансферта из бюджета на пенсии
Постпред РФ: Выход США из СВПД скажется на корейской проблеме
В Крыму ответили на заявление Киева о необходимости разрушить мост