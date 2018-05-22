Опубликован рейтинг доверия к силовым структурам и судам

Главной инстанцией в нашей стране, куда люди потенциально готовы обратиться в случае нарушения гражданских и предпринимательских прав, является прокуратура. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), изучившего отношение граждан и представителей бизнеса к правоохранительным и судебным органам.

Юрий Чайка, также как и возглавляемое им ведомство, стали лидерами соцопроса ВЦИОМ. Фото: Константин Завражин

Согласно данным ВЦИОМ, почти половина участников всероссийского телефонного опроса - 48 процентов - и две трети представителей бизнеса - 67 процентов - подали бы заявление именно туда. Вторым по популярности ответом среди граждан в целом является МВД -21 процент, среди представителей юрлиц суды -53 процента.

Треть и более россиян обратились бы в прокуратуру при неисполнении своих обязательств госорганами по вопросам нарушения трудовых прав, невыплаты социальных пособий, отказе в лечении и так далее.

Незаконные действия госорганов, нарушения со стороны следственных органов, а также несоблюдение трудовых прав работников стало бы поводом обратиться в прокуратуру и для более чем половины предпринимателей.

Бизнесмены, имеющие личный опыт обращений в те или иные ведомства, по ряду характеристик выше всего оценивают работу прокуратуры и судов. В частности, удобство обращения: на 3,99 балла - отделения прокуратуры и на 3,98 - суды (по пятибалльной шкале), вежливость (3,78 и 3,82 балла) и компетентность (3,76 и 3,75 балла) сотрудников.

То, что в народном рейтинге на первом месте оказалась Генпрокуратура, - не случайно. Еще несколько лет назад Генпрокурор Юрий Чайка в интервью "РГ" заявил, что одна из главных функций прокуратуры - правозащитная.

И поэтому он нацелил всех своих подчиненных прежде всего на защиту прав и свобод граждан. И прокуроры действительно пошли в народ, усилив надзор за соблюдением прав граждан, а люди соответственно пошли на прием к прокурорам.

В целом о работе всех силовых ведомств слышало подавляющее большинство опрошенных среди всех граждан и представителей юридических лиц. Причем юрлица, видимо, в связи с рабочей необходимостью проявляют больший интерес, чем граждане в целом.

Суды получили самую высокую оценку предпринимателей за удобный сервис обращений через интернет

Лучше всего респонденты осведомлены о направлениях работы прокуратуры, в частности, функциях контроля за исполнением законодательства (64 процента среди всех опрошенных россиян, 81 процент среди предпринимателей), надзора за следствием (62 и 77 процентов), защиты прав граждан и юрлиц (61 и 67 процентов) и МВД, а именно речь идет о таких функциях, как борьба с преступностью и охрана правопорядка (69 процентов среди всех опрошенных россиян, 79 процентов среди предпринимателей) и участие в охране общественного порядка (64 и 70 процентов).

Наиболее известными руководителями правоохранительных органов и органов судебной власти, как показали результаты исследования, являются генеральный прокурор Юрий Чайка - его должность точно отмечают 28 процентов участников всероссийского опроса и 55 процентов предпринимателей и глава МВД Владимир Колокольцев - 28 и 53 процента соответственно. На третьем месте директор ФСБ Александр Бортников, узнаваемость среди граждан - 22 процента и 43 процента среди предпринимателей. На четвертом председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин - 18 и 38 процентов.

Самые низкие проценты узнаваемости у председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева - 3 и 15 процентов - и руководителя Федеральной службы судебных приставов Дмитрия Аристова, которого знают только 2 процента граждан и 8 процентов предпринимателей.

Согласно опросу в суды обратилось бы 14 процентов граждан при нарушении их прав, в ФСБ 11 процентов и Следственный комитет - 9 процентов.

При этом суды, как показал опрос предпринимателей, получили от них самую высокую оценку за удобный сервис обращений через интернет - они в среднем набрали 3,79 балла, прокуратура - 3,2 балла, МВД - 2,54 балла.

Также самые высокие оценки бизнеса суды получили за удобство работы сайтов - 3,89 балла, у прокуратуры - 3,28 балла, у МВД - 2,92 балла.

Мнения экспертов

Генеральный директор Фонда ВЦИОМ, кандидат психологических наук Константин Абрамов считает, что "оценки эффективности работы правоохранительных органов россиянами в последние годы растут, хотя остаются большие возможности для укрепления имиджа структур среди граждан и предпринимателей, которые непосредственно сталкивались с их работой".

По мнению Антона Гетты, депутата Госдумы РФ, "прокуратура - это орган над системой во многих вопросах. Она еще и активно ведет работу в регионах, поэтому здесь больше доверия именно к ней. Прокуратура в рамках общего надзора и в работе остальной правоохранительной системы разбирается очень эффективно".