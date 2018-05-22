Почти три миллиона человек в год умирают от травм на работе

Если на предприятии произошел несчастный случай с фатальным исходом, то работодатель несет убытки в 48 больше, чем сумма, которая ему понадобилась бы, чтобы этот несчастный случай не допустить, подсчитали в Международной организации труда (МОТ).

А если такое происшествие случается на малом или среднем предприятии, то оно чаще всего приводит к банкротству. Об этом рассказал "Российской газете" в интервью главный специалист по охране труда и инспекции труда Бюро МОТ в Москве Валентин Мокану.

На крупном предприятии каждый рубль, вложенный в охрану труда, позволяет работодателю сэкономить 18 рублей. Расходы так стремительно увеличиваются при несчастном случае в связи с компенсациями пострадавшим, производственными потерями, порчей оборудования, выпадением работников из рабочего процесса, ростом взносов на социальное страхование.

Ежегодно в мире из-за травм на работе или профессиональных заболеваний умирают 2,78 миллиона человек. Валентин Мокану также рассказал, сколько теряют работодатели и мировое ВВП из-за несчастных случаев на производстве, а также о том, как сделать вложения в охрану труда эффективными и при этом не обременительными для работодателя.

Полностью интервью с главным специалистом по охране труда и инспекции труда Бюро МОТ в Москве Валентином Мокану читайте в завтрашнем номере "Российской газеты", 23 мая 2018 года.