Предприниматели дали оценку перспективам российской экономики

Предприниматели назвали ключевые факторы, сдерживающие развитие их бизнеса, и дали оценку перспективам экономического роста в России. Исследование на эту тему опубликовал ВЦИОМ, опрос проводился среди руководящего состава организаций.

По мнению бизнеса, текущее развитие их компаний больше всего сдерживают неопределенность экономической ситуации, высокий уровень налогообложения и снижающийся спрос на внутреннем рынке. 63 процента респондентов заявили, что положение их компании ухудшилось из-за текущей экономической ситуации (в 2017 году об этом говорили 59 процентов опрошенных, в 2016 году - 73 процента). Об улучшении на данный момент сообщили 12 процентов, год назад - 15 процентов.

76 процентов опрошенных предпринимателей оценили нынешнее состояние экономики как проблемное, либо катастрофическое. Однако 53 процента респондентов сохранили позитивный настрой, оценив потенциальную динамику развития экономики в ближайшие два-три года как положительную, говорится в исследовании. 45 процентов предпринимателей полагают, что в ближайшие три года их бизнес будет активно развиваться. 23 процента опрошенных заявили, что в ближайшее время их деятельность будет постепенно сворачиваться, либо они будут вынуждены закрыться.

Приоритетными мерами для возобновления экономического роста опрошенные ВЦИОМ бизнесмены назвали повышение уровня и качества жизни людей, налоговую реформу для стимулирования экономического роста, ограничение тарифов на услуги инфраструктурных и сырьевых монополий и снижение тарифов.