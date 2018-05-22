Президент России Владимир Путин распорядился создать автономную некоммерческую организацию "Россия - страна возможностей". Соответствующий указ был подписан вчера главой государства. Новая организация объединит все проекты, входящие в одноименную открытую платформу.

Цель образования такой организации - "создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан", говорится в тексте указа. Ее учредителем будет Управление делами президента, а имущество станет формироваться за счет ассигнований федерального бюджета, добровольных имущественных взносов и пожертвований, а также иных источников.

Владимир Путин поручил управделами утвердить устав НКО, предусмотрев, в частности, что члены высшего органа управления и единоличный исполнительный орган назначаются администрацией президента. Кремлевская администрация также будет осуществлять "надзор за деятельностью некоммерческой организации, принятием ее органами управления решений и обеспечением их исполнения, использованием средств некоммерческой организации и соблюдением ею законодательства РФ". Зарегистрировать новую организацию нужно будет в течение месяца.

Новая организация объединит в себе все проекты открытой платформы "Россия - страна возможностей", рассказал "РГ" Владислав Даванков, руководитель проекта для школьников "Мой первый бизнес". "Сейчас в платформу входят 14 проектов, но, думаю, она еще будет расширяться", - считает он. По словам Даванкова, в его проекте в этом году приняли участие более 400 тысяч подростков, они создали свои предпринимательские проекты, порядка 180 тысяч смогли протестировать свои идеи на практике. Две с половиной тысячи школьников посетили образовательные бизнес-лагеря в 30 регионах страны, где получили навыки работы в команде и управления коллективом.

Одним из проектов платформы "Россия - страна возможностей" стал конкурс "Лидеры России". С октября прошлого года по февраль нынешнего более 200 тысяч участников из всех регионов страны боролись за право выйти в финал и выиграть один из трехсот образовательных грантов в размере одного миллиона рублей. Сотня победителей проекта получила также возможность в течение года стажироваться у лучших управленцев России - министров, губернаторов, глав госкорпораций, крупных бизнес-структур, банков, СМИ и так далее. Несколько победителей и финалистов получили предложения трудоустройства. Так, например, Илья Торосов стал заместителем министра экономического развития РФ, а Кирилл Бабаев - директором по связям с общественностью Сбербанка. Сейчас оба принимают участие в работе Петербургского экономического форума вместе с другими победителями и финалистами конкурса.

Также в платформу "Россия - страна возможностей" входят олимпиада "Я - профессионал" для студентов разных специальностей: гуманитарных, естественно-научных и технических, конкурс управленческих команд "Управляй!", а также другие программы развития для молодежи.

Новая структура поможет организаторам конкурсов и олимпиад, входящих в платформу. "Конкурсы идут практически одновременно, в них часто принимают участие одни и те же школьники и студенты. Часто нам приходится делать одну и ту же работу на разных конкурсах", - рассказал Владислав Даванков. "Такая организация поможет скоординировать все эти проекты", - считает он. Кроме того, единая организация поможет отдельным инициативам держаться на плаву и не стать разовыми, обмениваться идеями, опытом, достижениями. "Важна системная работа, чтобы конкурс не просто проходил, а постоянно обновлялся", - подчеркнул он.

Наконец, общая структура поможет создать единую базу конкурсантов. "Если будет единая база всех участников конкурсов, которые проходят в России, то, конечно, будет гораздо удобнее самим ребятам воспользоваться всеми возможностями, которые есть сейчас в России для того, чтобы достигать успеха в том или ином деле", - заключил Владислав Даванков.