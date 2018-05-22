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22.05.2018 20:59
Рубрика: В мире

Мимо Белого дома

Президенты Польши и США так и не встретились
Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск №7572 (109)
Президент Польши Анджей Дуда вернулся из поездки в США. Его американский коллега Дональд Трамп за неделю пребывания Дуды в Соединенных Штатах так и не нашел возможности с ним встретиться. По мнению экспертов, это связано с принятым в начале года так называемым законом "о холокосте".

Еще в январе сам президент и его подчиненные сообщали польским СМИ, что идут переговоры относительно встречи с Дональдом Трампом в мае, когда Анджей Дуда прилетит в США в честь начала председательства Польши в Совете Безопасности ООН, непостоянным членом которого она сейчас является. Но после этого польский парламент принял, а президент одобрил поправки в закон о деятельности местного государственного Института национальной памяти.

Фото: AFP
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Напомним, что эти поправки санкционируют уголовное преследование лиц, которые "вопреки историческим фактам употребляют фразу "польские концентрационные лагеря", "приписывают польскому народу соучастие в холокосте".

Тогда госдепартамент США впервые в истории в специальном заявлении пригрозил Польше ухудшением отношений. А польские журналисты выяснили, что на встречи на высшем уровне теперь можно не рассчитывать. И действительно, почти за неделю визита Дуды в Соединенные Штаты высокопоставленные представители администрации Белого дома не нашли возможности встретиться с ним.

Зато все польские СМИ отметили, что Дональд Трамп принимал в это время президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.

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