Президент Сингапура пригласила Путина посетить страну в ноябре

Президент Сингапура Халима Якоб пригласила президента России Владимира Путина посетить страну в ноябре этого года с официальным визитом. Об этом сообщил министр промышленности и торговли города-государства Чань Чун Синь.

"В ноябре этого года в Сингапуре состоится Восточноазиатский саммит, и наш премьер-министр отправит приглашение президенту России Владимиру Путину принять в нем участие. Наш президент также пригласила президента Путина совершить государственный визит", - сказал сингапурский министр.

Чань Чун Синь находится с визитом в Москве. Он принимает участие в открытии выставки, посвященной 50-летию установления дипломатических отношений России и Сингапура.

Саммит стран Восточной Азии - это ежегодный форум лидеров 16 государств Восточной и Юго-Восточной Азии. В 2011 году членство было расширено до 18 стран и на форум стали приглашаться лидеры России и США.