Пушков: Отказ Болгарии от "Южного потока" был ошибкой

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Болгарии Румена Радева о необходимости прямых поставок газа из РФ. "Отказ Болгарии от "Южного потока" был грубейшей ошибкой. Турция тут же ухватила свой шанс, а ФРГ строит "Северный поток - 2". Хороший урок для Софии", - отметил Пушков на своей странице в Twitter.

Напомним, Болгария в 2014 году отказалась от прокладки трубопровода "Южный поток" через свою территорию.

Румен Радев, который прибыл в РФ, заявил о намерении его страны наладить прямые поставки российского газа через Черное море. "Такой подход диктуется здравым смыслом и требованиями энергетической безопасности и эффективности, и не только в отношении Болгарии, но и Европейского союза в целом", - признался глава Болгарии.

Сейчас предполагается, что Болгария с 2019 года будет получать российский газ через строящийся "Турецкий поток". Это означает транзитное снабжение Болгарии через территорию Турции.