Новости

В США обанкротился основанный Энди Уорхолом журнал 02:37
Китайцам разрешать рожать более двух детей 02:24
Пьяный инспектор ГИБДД спровоцировал смертельное ДТП в Крыму 01:55
Пушков: Отказ Болгарии от "Южного потока" был ошибкой 01:54
В Ливане умерла оказавшаяся миллионершей попрошайка 01:36
Два американских бизнесмена настраивали Вашингтон против Катара 01:25
В Бразилии дальнобойщики перекрыли дороги из-за роста цен на топливо 00:55
В Пакистане более 60 человек погибли от небывалой жары 00:52
Обновленный состав кабмина РФ внесет изменения в бюджет 2018 00:33
Английские фанаты намерены устроить беспорядки во время ЧМ-2018 00:28
Во Флоренции упавшее дерево травмировало группу туристов 00:14
Неизвестный беспилотник сбит на подлете к авиабазе Хмеймим 21.05.2018
Рижский суд освободил из тюрьмы защитника русских школ 21.05.2018
Посольство РФ: Лондон замалчивает ситуацию с Вышинским на Украине 21.05.2018
Украинские диверсанты подорвали мост под Луганском 21.05.2018
В Восточную Гуту вернулись 66 тысяч беженцев 21.05.2018
Президент Ирана обвинил США в стремлении "решать за весь остальной мир" 21.05.2018
Российские ученые разрабатывают препарат для погружения в "зимнюю спячку" 21.05.2018
Россию обеспокоили антибиотики в аргентинском мясе 21.05.2018
Посольство РФ раскритиковало британский доклад о "золоте Москвы" 21.05.2018
США прекратят операции с долгом и госактивами Венесуэлы 21.05.2018
Правозащитники обратились к ЕС из-за ситуации вокруг "РИА Новости Украина" 21.05.2018
На племянника жены принца Гарри пожаловались полицейским 21.05.2018
Новым премьером Италии станет юрист 21.05.2018
Украина арестовала второе судно по делу о добыче песка у Крыма 21.05.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Всю мощь Тихоокеанского флота собрали в одном видео
Всю мощь Тихоокеанского флота собрали в одном видео
Гидрометцентр рассказал о погоде в июне
Гидрометцентр рассказал о погоде в июне
Правительство России:"РГ" публикует биографии членов нового кабмина
Правительство России:"РГ" публикует биографии членов нового кабмина
22.05.2018 01:54
Рубрика: Власть

Пушков: Отказ Болгарии от "Южного потока" был ошибкой

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Болгарии Румена Радева о необходимости прямых поставок газа из РФ. "Отказ Болгарии от "Южного потока" был грубейшей ошибкой. Турция тут же ухватила свой шанс, а ФРГ строит "Северный поток - 2". Хороший урок для Софии", - отметил Пушков на своей странице в Twitter.

Напомним, Болгария в 2014 году отказалась от прокладки трубопровода "Южный поток" через свою территорию.

Путин встретится с президентом Болгарии

Румен Радев, который прибыл в РФ, заявил о намерении его страны наладить прямые поставки российского газа через Черное море. "Такой подход диктуется здравым смыслом и требованиями энергетической безопасности и эффективности, и не только в отношении Болгарии, но и Европейского союза в целом", - признался глава Болгарии.

Сейчас предполагается, что Болгария с 2019 года будет получать российский газ через строящийся "Турецкий поток". Это означает транзитное снабжение Болгарии через территорию Турции.

Главное сегодня

Медведев предложил законодательно закрепить статус многодетных семей
Госсекретарь США пригрозил Ирану "самыми жесткими санкциями" в истории
Опубликовано видео допроса участника экстремистской группы в Крыму
Кудрин может быть утвержден главой Счетной палаты 22 мая
Президент Болгарии рассказал о необходимости прямых поставок газа из РФ