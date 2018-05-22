До 100 сообщений о возгораниях сухойтравы в выходные получают лесники с тех пор, как в Подмосковье установилась теплая погода. Но это традиционный пик весеннего пала, который скоро пойдет на спад, рассказал "РГ" председатель комитета лесного хозяйства области Иван Советников.

"С начала пожароопасного сезона, который в этом году стартовал 12 апреля, системой видеомониторинга лесных пожаров было зарегистрировано 4,6 тысячи дымов, образовавшихся в основном из-за палов сухой травы", - утверждает глава комитета. В течение сезона прогнозируются и другие пики горения. Кроме мая, когда леса наводняются изголодавшимися по шашлыкам гражданами, пиковыми также считаются июль - самый теплый летний месяц, на который к тому же приходится вал отпусков, и начало грибного сезона - август. Но в целом прогноз "Авиалесоохраны" благоприятный - этот пожароопасный сезон вряд ли будет кардинально отличаться от предыдущих. А в предыдущие годы большой огонь обходил Подмосковье стороной: в 2015 году, например, случилось чуть больше 200 лесных пожаров, в 2016-м - 134, а дождливый 2017-й принес всего 54 пожара.

Многое, конечно, зависит от погоды и сознательности жителей и гостей области, известно же, что 99% лесных пожаров - дело рук человека. Но и лесники давно не лыком шиты. Во-первых, подмосковные леса уже несколько лет планомерно приводят в порядок. Их избавили от сухостоя и большинства пораженных короедом деревьев, прочистили просеки, обустроили минерализованные полосы, которые при пожаре не дают огню разойтись. Во-вторых, в области налажена четырехуровневая система мониторинга - наземное и воздушное патрулирование, видеомониторинг и даже космический мониторинг. "Каждый из элементов этой системы важен, а их комплексное использование позволяет быстро обнаруживать пожары и гасить их, пока они не разгорелись, на малых площадях", - говорит Советников.

Но все же помнят, что вовсе необязательно быть лесником или пожарным, чтобы внести свою лепту в пожарную безопасность лесных угодий? Вовремя набранный единый номер экстренной помощи 112 или номер "горячей линий" лесной охраны 8 (800) 100-94-00 помогут сохранить гектары подмосковного леса.

Кстати

Более 1 тысячи подмосковных земельных участков, имеющих наложение на земли лесного фонда, уже попали под "лесную амнистию" и переведены в собственность жителей области. Всего в регионе обнаружено порядка 200 тысяч наложений дачных участков на леса, и все они будут ликвидированы в пользу граждан к 1 января 2023 года, пообещал Иван Советников.