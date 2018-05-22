Москвичи увидят коллекцию редких ретроавтомобилей

С 1 по 6 июня в Центральном доме художника на Крымском валу пройдет выставка-аукцион "Редкие автомобили", сообщает портал Москва24.

Гости выставки смогут полюбоваться на признанные шедевры автоклассики: зарубежные Bentley, Cadillac, Ferrari, Harley Davidson, Jaguar, а также советские ГАЗ, ЗиС, "Москвич", ЗАЗ.

Кроме самих автомобилей покажут и сопутствующие экспонаты: антикварные книги, плакаты, кубки и прочие предметы авто- и мото- тематики.

Возможность приобрести эксклюзивные модели можно будет на аукционе лишь в последний день выставки 6 июня.