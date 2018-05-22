После аварии на Кутузовском четверо находятся в тяжелом состоянии

После произошедшей на Кутузовском проспекте в Москве масштабной аварии в тяжелом состоянии остаются четыре человека - трое взрослых и ребенок, сообщили в пресс-службе городского департамента здравоохранения.

"В результате ДТП с санитарным автомобилем, принадлежащим территориальному Центру медицины катастроф Московской области, пострадало пять человек. Среди пострадавших один ребенок, который на момент ДТП госпитализировался в профильное медицинское учреждение, - уточнили медики. - По предварительной информации, ребенок в тяжелом состоянии, трое взрослых в тяжелом состоянии ближе к средней степени тяжести, один человек в состоянии средней степени тяжести".

Напомним, что в аварию попали семь автомобилей, включая и карету "скорой". Среди пострадавших - водитель и фельдшер бригады врачей.