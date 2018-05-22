Жаркие дни в начале мая порадовали владельцев уличных кофеен и ресторанчиков - буквально на глазах вдоль улиц вытянулись уютные летние террасы заведений. Однако не успели любители кофе насладиться трапезами на свежем воздухе, как вновь похолодало... Сезонному бизнесу, по словам самих же предпринимателей, выжить непросто.

Микропредприятий в этой сфере не так уж много, как кажется на первый взгляд. Зачастую именно "в сезон" зарабатывают и промышленники, производители продуктов, и фирмы, которые оказывают различные услуги. И порой прибыль зависит не столько от платежеспособности клиента, сколько от погоды.

Весенние "качели"

Владельцы кафе в Белгороде пользуются упрощенной схемой размещения летних площадок: какое-то время назад чиновники решили уменьшить количество согласований. Сокращение бюрократических процедур было вызвано необходимостью: иначе лето закончится, а возможности выпить чашечку кофе на улице так и не представится. Такая практика принесла положительные результаты - уже в первые теплые дни белгородцы усаживались в плетеные кресла на свежем воздухе.

Однако долго радоваться не пришлось: после трех дней аномальной жары похолодало так, что летние платья сменили на джинсы и утепленные свитера. Мороженого посетителям расхотелось, а вот безалкогольный пряный напиток - что-то вроде глинтвейна - вновь пришлось готовить, как зимой. Такие "качели", конечно, прибавили хлопот, но, как говорят сами предприниматели, - бизнес ведь на то и бизнес, чтобы не расслабляться.

В департаменте экономразвития области отметили, что нынешним летом в регионе будет работать 114 летних кафе и еще свыше 200 торговых точек с квасом и мороженым. При этом в некоторых поселках таковые появились впервые. Как правило, здесь продается местная продукция: 90 процентов напитков и сладостей - белгородские. Эксперты потребительского рынка отмечают, что это не только популяризация "домашних" товаров, но и важный фактор для безопасности: тот же квас попадает в розницу непосредственно от производителя, и качество продукта легче проверить.

Важно и то, что местные производители подготовили к сезону множество новинок. Так, белгородский хладокомбинат выпустил мороженое… для животных. В нем нет вредного для четвероногих сахара, как в "человеческом" лакомстве, которое питомцы норовят украсть у хозяев. Зато оно такое же вкусное и, главное, - холодное. Теперь важно, чтобы погода была по-настоящему летней, а не как в прошлом году, когда тепло пришло уже в июле.

Пусть всегда будет солнце

О солнечных днях мечтают и менеджеры парков развлечений. Директор парка имени Ленина Александр Каракулов отмечает, что начало сезона - это всегда стресс.

- Большая часть парка - открытая зона с аттракционами, и, конечно, зимой, когда они перестают работать, затраты на содержание падают, но не исчезают совсем, - поясняет он. - К началу сезона нам нужно готовиться быстро и тщательно: набирать людей, чтобы работали с посетителями, а это всегда непросто. Аттракционы тоже требуют внимания. Так что начало работы у всех нас - период напряженный.

В этом году начало сезона в парке было достаточно успешным: долгожданное тепло после затянувшейся зимы позвало белгородцев и гостей города прокатиться на колесе обозрения и других аттракционах, но вот похолодало - и колесо вновь пустое.

Такая же ситуация сложилась в летнем аквапарке, расположенном в пригороде. Из-за аномальной жары в этом году он открылся на месяц раньше обычного - еще 5 мая, и народ с удовольствием ехал туда - начать пляжный сезон, хотя вода в открытом пруду еще к этому не располагала. В бассейнах же самого аквапарка десятки посетителей плескались до тех пор, пока жара не ушла.

- Работу аквапарка тогда пришлось приостановить из-за пришедших холодов, - отмечает руководитель пресс-службы компании - владельца аквапарка Игорь Жулькин. - Режим работы напрямую зависит от погоды, и предугадывать ее легко - достаточно только просмотреть прогноз на "Гисметео".

Владельцы кафе в Белгороде пользуются упрощенной схемой размещения летних площадок: чиновники разрешили уменьшить количество согласований

Впрочем, хозяева подобных развлекательных объектов говорят, что подготовиться к сезону самим - еще половина успеха. Важно, чтобы и клиенты так же быстро перестроились на летний режим.

- Наш народ - капризный, - с улыбкой говорит Каракулов. - Стоит чуть капнуть дождику или подуть свежему ветру - все, пиши пропало. Дома же есть удобный теплый диван и интересный телевизор. Зачем куда-то выходить, брать велосипед в пункте проката? И это для нас большая проблема. К примеру, после майских праздников пришли холода - и мы зафиксировали колоссальный отток посетителей. Как менять ситуацию? Постоянно тормошить народ! Мы проводим массу акций и устраиваем развлекательные программы для детей и их родителей, делаем упор на семейный отдых. В этом году еще добавим мероприятия для молодежи. Людей надо убеждать в том, что сидеть дома - совсем не интересно. И неважно, накрапывает дождик или нет, - можно найти себе занятие на свежем воздухе, достаточно только одеться потеплее.

Зимой - цветы

Ландшафтный дизайн, благоустройство и озеленение - тоже часть сезонного бизнеса. Активная работа предпринимателей начинается с наступлением первых теплых дней, но вот пережить зимний перерыв - задача не из простых.

Ландшафтный дизайнер Ирина Тарасова, чья компания занимается проектированием открытых пространств, отмечает, что сейчас перерыв в работе практически незаметен, но в первые годы становления этого бизнеса он ощущался достаточно остро.

- Активность наших заказчиков, да и подрядных организаций, конечно, зависит от времени года и погоды, - рассказывает она. - Но сейчас все больше людей, так сказать, готовят сани летом, и мы практически не останавливаемся. Зимой мы проектируем, а с весны до осени - консультируем подрядчиков, которые теперь стараются не отклоняться от проекта, а делать все четко.

Наполняют работой максимальное количество дней в году и фирмы, которые занимаются непосредственно ландшафтным обустройством. Эти предприниматели по-настоящему рады затянувшейся до декабря осени с моросящим дождиком.

- У нас большой тепличный комплекс, где зимой мы выращиваем растения для дальнейшей реализации и посадки, - рассказывает соучредитель одной из компаний Эдуард Выборный. - В целом же в сезон мы занимаемся не только ландшафтным обустройством, монтажом поливных систем, но и обслуживаем созданные нами же объекты. Так что хватает работы. Проблема, пожалуй, только в кадрах. Летом нам приходится увеличивать штат примерно в два раза, и процентов 90 приходящих к нам людей надо обучать.

Ирина Тарасова добавляет, что не растерять людей в этом бизнесе - во многом залог успеха. Клиенты стали разбираться в качестве работ, им есть с чем сравнивать, поэтому менять штат каждую весну просто невыгодно. На обучение новых людей тратится время, а время - в данном случае - деньги.

- Поэтому многие подрядные организации выплачивают некоторую сумму даже тем, кто по факту в зимние холода не выходит на работу и даже находит себе временное место, - уточняет она. - Но весной люди возвращаются. И так из года в год.

Между тем

Над тем, как получать одинаковую прибыль от сезонного бизнеса и зимой, и летом, ломают головы многие предприниматели. Те же ландшафтники, отвлекаясь от ремонта техники и подготовки к новому рабочему году, могут заняться торговлей - тоже сезонной, например елочными базарами. И все же выживать совсем непросто даже тем, кто предлагает рынку необычный товар.

Летом ландшафтным дизайнерам приходится увеличивать штат примерно в два раза

Иван Рудавин - изобретатель уникальной удочки для подледного лова - отмечает, что в прошлом году не заметил, как наступило лето. Заказы на его товар выполнили вплоть до июля.

- Люди ждали, потому что обеспечить сразу всех мы не могли, - рассказывает он. - И многие клиенты даже радовались этому: если не порыбачили в этом сезоне, значит в следующем получится - ведь мы их "вооружили".

В пользу рудавинских удочек играет и тот факт, что география заказов постоянно расширяется. Это в Белгороде лед давным давно сошел, а в северных регионах спрос еще есть.

- Хорошо еще и то, что подледная рыбалка - занятие по-настоящему увлеченных людей, - отмечает Иван Рудавин. - Те, кто ездит летом рыбу ловить, в большинстве своем просто отдыхают - рыбалка как приложение к вылазке на природу. Но наши клиенты - совсем другие. Они как дети - увидели удочку, и все, включается режим "хочу, во что бы то ни стало".

Однако в этом году, как признался предприниматель, летних заказов очень мало. Как выживать?

- Мы планируем все равно заниматься сборкой удочек, только уже предлагать на товар оптовикам, - говорит предприниматель. - У них есть возможность для хранения, а к сезону можно будет хорошо поднять цену и успешно сбыть товар. Нам же это поможет продержаться до следующего наплыва клиентов. В принципе, для того чтобы сезонный бизнес приносил прибыль круглый год, мы должны предлагать нечто новое - то, чего еще нет на рынке, на что у потенциальных клиентов глаза загорятся. Наверное, в этом и секрет.