Микропредприятий в этой сфере не так уж много, как кажется на первый взгляд. Зачастую именно "в сезон" зарабатывают и промышленники, производители продуктов, и фирмы, которые оказывают различные услуги. И порой прибыль зависит не столько от платежеспособности клиента, сколько от погоды.
Весенние "качели"
Владельцы кафе в Белгороде пользуются упрощенной схемой размещения летних площадок: какое-то время назад чиновники решили уменьшить количество согласований. Сокращение бюрократических процедур было вызвано необходимостью: иначе лето закончится, а возможности выпить чашечку кофе на улице так и не представится. Такая практика принесла положительные результаты - уже в первые теплые дни белгородцы усаживались в плетеные кресла на свежем воздухе.
Однако долго радоваться не пришлось: после трех дней аномальной жары похолодало так, что летние платья сменили на джинсы и утепленные свитера. Мороженого посетителям расхотелось, а вот безалкогольный пряный напиток - что-то вроде глинтвейна - вновь пришлось готовить, как зимой. Такие "качели", конечно, прибавили хлопот, но, как говорят сами предприниматели, - бизнес ведь на то и бизнес, чтобы не расслабляться.
В департаменте экономразвития области отметили, что нынешним летом в регионе будет работать 114 летних кафе и еще свыше 200 торговых точек с квасом и мороженым. При этом в некоторых поселках таковые появились впервые. Как правило, здесь продается местная продукция: 90 процентов напитков и сладостей - белгородские. Эксперты потребительского рынка отмечают, что это не только популяризация "домашних" товаров, но и важный фактор для безопасности: тот же квас попадает в розницу непосредственно от производителя, и качество продукта легче проверить.
Важно и то, что местные производители подготовили к сезону множество новинок. Так, белгородский хладокомбинат выпустил мороженое… для животных. В нем нет вредного для четвероногих сахара, как в "человеческом" лакомстве, которое питомцы норовят украсть у хозяев. Зато оно такое же вкусное и, главное, - холодное. Теперь важно, чтобы погода была по-настоящему летней, а не как в прошлом году, когда тепло пришло уже в июле.
Пусть всегда будет солнце
О солнечных днях мечтают и менеджеры парков развлечений. Директор парка имени Ленина Александр Каракулов отмечает, что начало сезона - это всегда стресс.
- Большая часть парка - открытая зона с аттракционами, и, конечно, зимой, когда они перестают работать, затраты на содержание падают, но не исчезают совсем, - поясняет он. - К началу сезона нам нужно готовиться быстро и тщательно: набирать людей, чтобы работали с посетителями, а это всегда непросто. Аттракционы тоже требуют внимания. Так что начало работы у всех нас - период напряженный.
В этом году начало сезона в парке было достаточно успешным: долгожданное тепло после затянувшейся зимы позвало белгородцев и гостей города прокатиться на колесе обозрения и других аттракционах, но вот похолодало - и колесо вновь пустое.
Такая же ситуация сложилась в летнем аквапарке, расположенном в пригороде. Из-за аномальной жары в этом году он открылся на месяц раньше обычного - еще 5 мая, и народ с удовольствием ехал туда - начать пляжный сезон, хотя вода в открытом пруду еще к этому не располагала. В бассейнах же самого аквапарка десятки посетителей плескались до тех пор, пока жара не ушла.
- Работу аквапарка тогда пришлось приостановить из-за пришедших холодов, - отмечает руководитель пресс-службы компании - владельца аквапарка Игорь Жулькин. - Режим работы напрямую зависит от погоды, и предугадывать ее легко - достаточно только просмотреть прогноз на "Гисметео".
Впрочем, хозяева подобных развлекательных объектов говорят, что подготовиться к сезону самим - еще половина успеха. Важно, чтобы и клиенты так же быстро перестроились на летний режим.
- Наш народ - капризный, - с улыбкой говорит Каракулов. - Стоит чуть капнуть дождику или подуть свежему ветру - все, пиши пропало. Дома же есть удобный теплый диван и интересный телевизор. Зачем куда-то выходить, брать велосипед в пункте проката? И это для нас большая проблема. К примеру, после майских праздников пришли холода - и мы зафиксировали колоссальный отток посетителей. Как менять ситуацию? Постоянно тормошить народ! Мы проводим массу акций и устраиваем развлекательные программы для детей и их родителей, делаем упор на семейный отдых. В этом году еще добавим мероприятия для молодежи. Людей надо убеждать в том, что сидеть дома - совсем не интересно. И неважно, накрапывает дождик или нет, - можно найти себе занятие на свежем воздухе, достаточно только одеться потеплее.
Зимой - цветы
Ландшафтный дизайн, благоустройство и озеленение - тоже часть сезонного бизнеса. Активная работа предпринимателей начинается с наступлением первых теплых дней, но вот пережить зимний перерыв - задача не из простых.
Ландшафтный дизайнер Ирина Тарасова, чья компания занимается проектированием открытых пространств, отмечает, что сейчас перерыв в работе практически незаметен, но в первые годы становления этого бизнеса он ощущался достаточно остро.
- Активность наших заказчиков, да и подрядных организаций, конечно, зависит от времени года и погоды, - рассказывает она. - Но сейчас все больше людей, так сказать, готовят сани летом, и мы практически не останавливаемся. Зимой мы проектируем, а с весны до осени - консультируем подрядчиков, которые теперь стараются не отклоняться от проекта, а делать все четко.
Наполняют работой максимальное количество дней в году и фирмы, которые занимаются непосредственно ландшафтным обустройством. Эти предприниматели по-настоящему рады затянувшейся до декабря осени с моросящим дождиком.
- У нас большой тепличный комплекс, где зимой мы выращиваем растения для дальнейшей реализации и посадки, - рассказывает соучредитель одной из компаний Эдуард Выборный. - В целом же в сезон мы занимаемся не только ландшафтным обустройством, монтажом поливных систем, но и обслуживаем созданные нами же объекты. Так что хватает работы. Проблема, пожалуй, только в кадрах. Летом нам приходится увеличивать штат примерно в два раза, и процентов 90 приходящих к нам людей надо обучать.
Ирина Тарасова добавляет, что не растерять людей в этом бизнесе - во многом залог успеха. Клиенты стали разбираться в качестве работ, им есть с чем сравнивать, поэтому менять штат каждую весну просто невыгодно. На обучение новых людей тратится время, а время - в данном случае - деньги.
- Поэтому многие подрядные организации выплачивают некоторую сумму даже тем, кто по факту в зимние холода не выходит на работу и даже находит себе временное место, - уточняет она. - Но весной люди возвращаются. И так из года в год.
Между тем
Над тем, как получать одинаковую прибыль от сезонного бизнеса и зимой, и летом, ломают головы многие предприниматели. Те же ландшафтники, отвлекаясь от ремонта техники и подготовки к новому рабочему году, могут заняться торговлей - тоже сезонной, например елочными базарами. И все же выживать совсем непросто даже тем, кто предлагает рынку необычный товар.
Иван Рудавин - изобретатель уникальной удочки для подледного лова - отмечает, что в прошлом году не заметил, как наступило лето. Заказы на его товар выполнили вплоть до июля.
- Люди ждали, потому что обеспечить сразу всех мы не могли, - рассказывает он. - И многие клиенты даже радовались этому: если не порыбачили в этом сезоне, значит в следующем получится - ведь мы их "вооружили".
В пользу рудавинских удочек играет и тот факт, что география заказов постоянно расширяется. Это в Белгороде лед давным давно сошел, а в северных регионах спрос еще есть.
- Хорошо еще и то, что подледная рыбалка - занятие по-настоящему увлеченных людей, - отмечает Иван Рудавин. - Те, кто ездит летом рыбу ловить, в большинстве своем просто отдыхают - рыбалка как приложение к вылазке на природу. Но наши клиенты - совсем другие. Они как дети - увидели удочку, и все, включается режим "хочу, во что бы то ни стало".
Однако в этом году, как признался предприниматель, летних заказов очень мало. Как выживать?
- Мы планируем все равно заниматься сборкой удочек, только уже предлагать на товар оптовикам, - говорит предприниматель. - У них есть возможность для хранения, а к сезону можно будет хорошо поднять цену и успешно сбыть товар. Нам же это поможет продержаться до следующего наплыва клиентов. В принципе, для того чтобы сезонный бизнес приносил прибыль круглый год, мы должны предлагать нечто новое - то, чего еще нет на рынке, на что у потенциальных клиентов глаза загорятся. Наверное, в этом и секрет.