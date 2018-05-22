Смоленский школьник умер на уроке физкультуры

Смоленские следователи выясняют причины гибели старшеклассника на уроке физкультуры, сообщили в региональном управлении СК РФ. Инцидент произошел 21 мая в Ярцевском районе.

Во время разминочного бега 15-летнему подростку стало плохо. Преподаватель вызвал "скорую", ребенка доставили в больницу, где, несмотря на реанимационные мероприятия, он скончался.

- Уголовное дело возбуждено по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Для выяснения точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Смоленской области Наталья Зуева, - Следователи допросят родителей, учителей и одноклассников погибшего, школьного врача. Будет дана правовая оценка действиям медиков в части полноты, качества и своевременности оказанной помощи.