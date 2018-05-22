В Калуге откроется первая школа с углубленным изучением информационных технологий. В ее появлении заинтересованы и чиновники, и бизнесмены, поскольку считают это серьезным шагом к информатизации региона. Как будущие программисты смогут повлиять на реализацию госпрограммы цифровизации экономики, разбиралась корреспондент "РГ".

Айтишник за партой

Здание школы построено на федеральные деньги в новом микрорайоне "Веснушки". А вот наполнение ее всем, что требуется для изучения информационных технологий, взял на себя бизнес. Примерно пять лет назад в Калужской области был создан кластер информационно-коммуникационных технологий, объединивший более ста компаний - больших и маленьких. Это первый и единственный пока калужский кластер, появившийся по инициативе снизу: руководители предприятий, работающих в этой сфере, решили объединиться, создать среду доброжелательного общения, чтоб познакомиться и в случае надобности заказывать аутсорсинг, к примеру, у компании на соседней улице, а не на другом конце страны или за рубежом.

Как уверяют эксперты IT-сферы, лет десять назад программисты не имели возможности найти себе работу, а сегодня компании не могут найти программистов. Так появилась задача создания фундамента для подготовки кадров.

- Сначала обкатали схему на себе, - рассказал "РГ" председатель ИКТ-кластера, гендиректор компании, четверть века работающей в отрасли и считающейся одним из лидеров IT-рынка в стране, Игорь Чернин. - У нас работает IT-школа, в которой 170 ребят бесплатно от первого до одиннадцатого классов учатся два-три раза в неделю после занятий в основном общеобразовательном учреждении. Таким образом мы подготовили 60 человек для себя. Сегодня это специалисты очень высокого уровня - сейчас таких мы просто бы не нашли.

Рынок перегрет, потребности высоки, и совсем "зеленые" ребята, которые толком не могут еще пары слов связать и двух строк кода написать, требуют зарплату в четыре раза больше, чем опытные специалисты из других сфер.

- Так возникла мысль о создании школы с углубленным изучением информационных технологий, - продолжает Чернин. - Три года мы "трясем" эту идею. И вот при поддержке минобразования 1 сентября 2018 года в Калуге появится такое учебное заведение на 1000 мест - полноценная школа со всем необходимым оборудованием.

В планах - создание IT-кампуса на 200-250 человек с углубленным изучением информационных технологий. У Чернина есть мечта сделать свою школу, куда можно было бы привозить лучших специалистов читать авторские лекции, вести спецкурсы. Сейчас для здания будущего кампуса уже отводится земля, есть решение о строительстве, в региональном бюджете найдены источники финансирования. Займутся его наполнением сами предприниматели.

Занять нишу

Значительная часть госпрограммы цифровизации экономики страны будет реализовываться в регионах. И тут возникают проблемы, и кадровая - только одна из них. По словам замминистра - начальника управления инвестиций Калужской области Александра Архангельского, за короткий срок регионам предстоит шагнуть в новый формат.

- Хотим или нет, мы должны этот шаг сделать за очень короткое время, чтобы выдержать конкуренцию, - считает Архангельский. - Если в программных продуктах мы действительно очень сильны, то, например, в производстве "железа" отстаем. Это тоже наша задача - занять свою нишу в отрасли.

Если говорить об экономике, то информатика резко повышает эффективность труда. По словам экспертов, цифровизация не просто ускоряет существующие процессы - она, по словам специалистов, "выпрямляет" их, устанавливает оптимальные связи.

- Управление - это только малая часть цифровизации, - поясняет Чернин. - Например, создание полноценной системы информатизации в медицине будет спасать людей. Представьте: пока скорая едет по вызову, врач получает на свой электронный гаджет карточку больного и смотрит историю его болезни. В случае сомнений он может посоветоваться с коллегами, уточнить дозировки лекарств. Чем выше информатизация, тем ниже влияние человеческого фактора. Врач открывает страничку пациента, и программа ему подсказывает: этот препарат противопоказан в данной дозировке, "конфликтует" с теми или иными лекарствами.

В планах - создание IT-кампуса на 200-250 человек с углубленным изучением информационных технологий

Специалист уверен, что все это не фантазии и сказки далекого будущего: согласно прогнозам, реальный сдвиг в создании такой супермедицины будет уже через два-три года, а к действующей системе можем прийти лет через семь.

- Жизнь заставит. Это выгодно всем, в том числе и с экономической точки зрения: человеку дешевле своевременно дать таблетку аспирина, чтобы через 15 лет он от инсульта не погиб, - считает эксперт.

С небес на землю

Однако разработка проекта цифровизации региона выявила ряд весьма существенных проблем. В региональном правительстве создали рабочую группу для их решения. В нее вошли юристы, представители власти и бизнеса, академической науки. Им предстоит анализировать проблемы в целом, а также разбирать конкретные ситуации, с которыми будут сталкиваться жители в ходе цифровизации региона.

- Прежде всего необходимо обеспечить правовое сопровождение программы. Менять надо многое, как в федеральном, так и в региональном законодательстве, - поясняет Архангельский. - Так, мы начали было региональную проектную программу. И тут же столкнулись с правовыми коллизиями. Например, программа региональная, а реализация ее в основном ложится на районы. Но муниципалитеты как органы местного самоуправления самостоятельны. На каком основании сотрудники органов муниципальной власти будут выполнять региональную программу? Надо менять законодательство. Быстро пройти этот путь не получится.

Создание инфраструктуры - это еще одно направление в пути к "всеобщей цифровизации". Деньги на это обещают, но ресурсы далеко не безграничны. К тому же есть крупные населенные пункты, а есть и деревни, где проживают два местных жителя да с десяток дачников. Понятно, что максимально надо вести информационные технологии туда, где больше людей. Но не получится ли, что фермер из дальней деревни окажется на обочине прогресса?

- Может, кабель в каждую деревню тянуть и не стоит, - рассуждает Александр Архангельский. - Мы обсуждали эти вопросы и поняли, что без привлечения представителей бизнеса и академической среды их решить невозможно. Одна из площадок обсуждения - IT-кластер. В результате мозговых штурмов нашли решение, как использовать имеющиеся - далеко не безграничные - ресурсы. В том числе и для создания инфраструктуры. Надо их "обкатать", потом тиражировать, если опыт будет удачным.

Для "обкатки" выбрали северную агломерацию. Это сравнительно небольшая территория на границе с Москвой, включающая города Обнинск и Малоярославец, а также Боровский район. На ней в радиусе двадцати километров есть все необходимое - развитые районы, наукоград, четыре индустриальных парка, кадровый потенциал (его обеспечат обнинские вузы), аэропорт, крупнейший мультимодальный центр. Сформулировали ряд комплексных проектов - что-то власть предложила, что-то - бизнес. Теперь для дальнейшей реализации этого проекта дело за малым - нужны деньги.

Пахнет деньгами - жди мошенников

Цифровизация интересна бизнесу: не секрет, что деньги в проекты будут вкладываться немалые. Но когда происходят такие масштабные изменения, тут же появляется множество мошенников, своего рода "решателей", предлагающих свои ресурсы якобы для выхода на любой уровень власти и бизнеса. Следовательно, нужен некий фильтр, чтобы не попасться на эту удочку. Поскольку госпрограмма цифровизации экономики федеральная, будут создаваться некие национальные платформы. Но когда речь идет о региональной составляющей, отвечать за результат и безопасность придется местным властям.

- Нужны фильтры для принятия решения о включении в программу. Во-первых, предлагаемый проект должен быть полезен всем - населению, бизнесу, власти. Если пользы нет - отсеиваем, - делится критериями отбора Александр Архангельский. - Во-вторых, в нем обязательно участие регионального бизнеса: когда столичные предприниматели приходят делать "сразу и все", часто не учитывается региональная специфика. Да и с точки зрения налогообложения это не очень выгодно. Мы в постоянном контакте с большим количеством профессионалов, в том числе на уровне федеральных структур, так что об основных игроках на этом рынке информацию получить можем. Калужская область первая предложила внятный подход к реализации этой госпрограммы в регионе. Концепт появился в январе, обсужден с бизнесом, академической средой, в госкорпорациях, банках.

Есть и другая сторона медали: цифровизация основана на использовании данных, в том числе персональных. Отсюда особую значимость приобретают вопросы защиты информации. Ведь наряду с развитием систем безопасности совершенствуются и способы их взлома.

- Но это не повод отказываться от технологических новшеств, - уверен Игорь Чернин. - Или мы будем развиваться, или сядем на завалинке у сохи. Надо думать, как с этим бороться, а не закатывать глаза. К примеру, помимо систем защиты, нужен банальный рубильник: чтоб не допустить глобальных разрушений, надо иметь возможность отключить все в случае необходимости.