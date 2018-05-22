Депутаты Костромской областной думы направили в минстрой РФ законодательную инициативу о "спасении" накоплений граждан на содержание и ремонт многоквартирных домов. Они предложили при смене управляющей компании передавать средства на содержание дома новой обслуживающей организации.Как рассказали в облдуме, сейчас процедура передачи неизрасходованных средств на содержание общедомового имущества при смене управляющей компании законодательно не урегулирована.

- Поводом к подготовке этой инициативы послужил прецедент, произошедший в Галиче год назад, - рассказал один из инициаторов обращения, депутат Костромской областной думы Александр Плюснин. - Жители приняли решение уйти из одной управляющей компании в другую. На тот момент у двух домов на счете за текущий ремонт накопилось около 100 тысяч рублей, у третьего - около 30 тысяч.

Жители были обеспокоены тем, что деньги не освоены и автоматически не переходят в другую управляющую компанию. Они обратились к депутатам с просьбой вмешаться в процесс сохранения накопленных коммунальных денег. Проблема заключается в том, что сегодня законодательство не позволяет автоматически переводить оставшиеся на счете дома деньги в новую управляющую компанию.

- Получается, что управляющая компания присваивает себе деньги, которые не освоила по программе текущего ремонта. А граждане вынуждены идти в суды. Поэтому мы решили обратиться в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ с предложением проработать вопрос и детализировать этот момент, - пояснили депутаты.

В облдуме подсчитали, что нововведение будет очень актуальным для жителей. Только в 2017 году обитатели более 390 многоквартирных домов в Костромской области изменили способ управления домом или выбрали новую управляющую компанию. Основной причиной смены управляющей организации стало ненадлежащее исполнение коммунальщиками своих обязательств по содержанию общего имущества дома.

Кстати

В судах области находится несколько исков о пресечении попыток незаконного "захвата" домов управляющими компаниями. Наибольший интерес для обслуживающих организаций представляют новые многоквартирные дома, находящиеся на пятилетней гарантии застройщика. Обслуживать такое жилье, как правило, очень выгодно.