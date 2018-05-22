Новости

Калининградские таможенники задержали тонну контрабандных сигарет 13:08
Постпред РФ: США некомпетентны в вопросе ядерного соглашения с Ираном 13:07
Началось создание ведомственной судебной охраны 13:07
Экс-главу администрации Нижнего Новгорода суд арестовал заочно 13:04
В Крыму отдых в 2018 году не подорожал 13:01
В Туле покажут редкую версию фильма "Брестская крепость" 12:56
Введение штрафов за использование анонимайзеров одобрили во II чтении 12:55
Россотрудничество может пересмотреть формат работы на Украине 12:48
Под Калининградом Су-24 разбомбили "врага" с учетом сирийского опыта 12:48
BBC и HBO совместно снимут биографический сериал о лесбиянке 12:48
Предприниматели дали оценку перспективам российской экономики 12:36
Курганская прокуратура заблокировала сайт по продаже редкой рыбы 12:34
Петербургский водитель стал призером гонки на троллейбусах 12:33
Семь сотрудников Мариинки госпитализированы с отравлением 12:24
СМИ: Человечеству угрожает новая смертельно опасная болезнь 12:24
Президент Сингапура пригласила Путина посетить страну в ноябре 12:19
В Иране назвали причину массового отравления грибами 12:12
Самолет МЧС вылетел для ликвидации пала травы в Хабаровском крае 12:11
Дума приняла во втором чтении законопроект о блокировке кредитных карт 12:10
Взрыв произошел на заводе в Беларуси 12:06
Госдума призвала США "не волноваться" из-за неудачных испытаний ракет 12:05
Смоленский школьник умер на уроке физкультуры 11:59
Видео: выходит сериал о Борисе Годунове - с Безруковым и Сухоруковым 11:56
Депутаты приняли в основном чтении законопроект о "Мобильном избирателе" 11:51
В Крыму ответили на заявление Киева о необходимости разрушить мост 11:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Всю мощь Тихоокеанского флота собрали в одном видео
Всю мощь Тихоокеанского флота собрали в одном видео
Гидрометцентр рассказал о погоде в июне
Гидрометцентр рассказал о погоде в июне
Правительство России: "РГ" публикует биографии членов нового кабмина
Правительство России: "РГ" публикует биографии членов нового кабмина
22.05.2018 11:21
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Вернут остаток

В Костроме озаботились накоплениями на ремонт жилья
Текст: Анна Скудаева (Кострома)
Российская газета - Экономика Центрального округа №7571 (108)
Депутаты Костромской областной думы направили в минстрой РФ законодательную инициативу о "спасении" накоплений граждан на содержание и ремонт многоквартирных домов. Они предложили при смене управляющей компании передавать средства на содержание дома новой обслуживающей организации.Как рассказали в облдуме, сейчас процедура передачи неизрасходованных средств на содержание общедомового имущества при смене управляющей компании законодательно не урегулирована.

- Поводом к подготовке этой инициативы послужил прецедент, произошедший в Галиче год назад, - рассказал один из инициаторов обращения, депутат Костромской областной думы Александр Плюснин. - Жители приняли решение уйти из одной управляющей компании в другую. На тот момент у двух домов на счете за текущий ремонт накопилось около 100 тысяч рублей, у третьего - около 30 тысяч.

Фото: РГ
Как сэкономить при помощи счетчиков на теплоснабжение

Жители были обеспокоены тем, что деньги не освоены и автоматически не переходят в другую управляющую компанию. Они обратились к депутатам с просьбой вмешаться в процесс сохранения накопленных коммунальных денег. Проблема заключается в том, что сегодня законодательство не позволяет автоматически переводить оставшиеся на счете дома деньги в новую управляющую компанию.

- Получается, что управляющая компания присваивает себе деньги, которые не освоила по программе текущего ремонта. А граждане вынуждены идти в суды. Поэтому мы решили обратиться в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ с предложением проработать вопрос и детализировать этот момент, - пояснили депутаты.

В облдуме подсчитали, что нововведение будет очень актуальным для жителей. Только в 2017 году обитатели более 390 многоквартирных домов в Костромской области изменили способ управления домом или выбрали новую управляющую компанию. Основной причиной смены управляющей организации стало ненадлежащее исполнение коммунальщиками своих обязательств по содержанию общего имущества дома.

Кстати

В судах области находится несколько исков о пресечении попыток незаконного "захвата" домов управляющими компаниями. Наибольший интерес для обслуживающих организаций представляют новые многоквартирные дома, находящиеся на пятилетней гарантии застройщика. Обслуживать такое жилье, как правило, очень выгодно.

Главное сегодня

В Крыму ответили на заявление Киева о необходимости разрушить мост
Введение штрафов за использование анонимайзеров одобрили во II чтении
АвтоВАЗ снимет с производства Lada Priora, Kalina и Granta
Пушков: Отказ Болгарии от "Южного потока" был ошибкой
Английские фанаты намерены устроить беспорядки во время ЧМ-2018