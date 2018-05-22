Ежегодные потери урожая из-за вредных насекомых и растений, способных уничтожить посевы и сады, в России составляют около 100 миллионов тонн условных зерновых единиц. В деньгах - это сотни миллиардов рублей. Корреспондент "РГ" выяснил, как специалисты противостоят угрозе, и принял участие в первой в этом году установке феромонных ловушек.

Химия тела

Моими наставниками стали госинспекторы Петр Парахин и Владимир Киселев - сотрудники отдела карантинного фитосанитарного контроля на госгранице РФ. Это подразделение управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Мы вооружены ловушками. "Оружие" создано Всероссийским научно-исследовательским институтом селекции плодовых культур (ВНИИСПК). Приманки синтезируются для конкретного насекомого. В госреестре карантинных вредителей - 85 видов. Но в ЦФО водятся не все, и наш список покороче.- В 2018 году планируем установить 990 ловушек в Орловской области и 1960 - в Курской, - сообщила старший помощник руководителя ТУ Россельхознадзора Ольга Чанова. - Они рассчитаны на 11 видов карантинных объектов.

Вредителями считаются, например, бабочки. Это враг для сельского хозяйства. Особо опасны личинки, то есть гусеницы. Американская белая бабочка весьма прожорлива. В ее рацион входит около 230 плодовых культур и других растений: яблоня, слива, черешня, груша, черемуха, шиповник - всего не перечесть.

- Недооценка угрозы не раз приводила к плачевным результатам, - считает замглавы ТУ Россельхознадзора Ольга Красковская. - Достаточно вспомнить колорадского жука. Мы завезли его в нашу страну и теперь вынуждены применять тысячи тонн пестицидов и нести серьезные экономические потери.

Прежде чем распылять химикаты, надо узнать, против кого, где и как бороться. Для мониторинга и устанавливаются ловушки. Что попадается, передают в лабораторию. Эксперты идентифицируют насекомых. Если выявляется вредитель, то вводят карантин, а территорию обрабатывают.

- Ловушки бывают нескольких видов, - поясняет перед началом "охоты" Петр Парахин. - Сегодня мы установим "Дельту" - на восточную плодожорку и коричнево-мраморного клопа.

Ответственность за нарушения карантина растений невелика: для граждан это штраф в размере 200-500 рублей, для юрлиц - 10 тысяч

Плодожорка - это бабочка. Известно несколько видов, но наиболее опасными считаются восточная и персиковая. Пока ловим только восточную - наступил ее сезон. Мраморный клоп - "зверь" незнакомый. В 2017 году его впервые поймали в нашей стране - пока только в Сочи. Есть риск проникновения в другие регионы. Нашествие клопа пару лет назад пережила Грузия. Возможно, оттуда он и попал к нам. Мал клоп, да вреден. Питается более чем 300 видами растений - прожорливую американскую бабочку за пояс заткнет. Попадет в ЦФО - беда.

- Каждая ловушка подписана, чтобы знать, какая в ней находится приманка, - говорит Владимир Киселев. - Мы собираем их непосредственно перед установкой, иначе они не сработают. И обязательно надо надеть перчатки.

Применение ловушек позволяет значительно снизить популяцию вредителей посредством их массового отлова, уверяет инструкция. А также свести к минимуму количество применяемых инсектицидов и в ряде случаев и вовсе отказаться от них. Что ж, проверим.

Складываем из заготовок треугольные призмы, помещаем внутрь клеевые липкие вкладыши, а в центр крепим диспансеры с запахом. Его дают феромоны - биологические маркеры, привлекающие особей другого пола. Химия тела. Но не спешите потирать руки - действуют эти феромоны только на насекомых.

Пойдут на запах

Первый пункт - склад временного хранения в пригороде Орла, куда поступают все грузы из-за рубежа. Здесь работают посты Россельхознадзора и таможни. Без положительного заключения товар не пропустят в торговые сети. Осмотр визуальный. Но от глаза специалиста не укроются следы вредителей на яблоках или персиках. Впрочем, решение принимается только после лабораторных исследований.

- Если выявляется вредитель, то груз уничтожается или возвращается отправителю, - говорит Ольга Чанова. - Это зависит от решения владельца, потому что ликвидация производится за его счет.

Ловушки развешиваем по периметру, через одну - для плодожорки и клопа. Феромонов хватает на месяц. Но наши, первые в этом году ловушки проверят уже через неделю. Кстати, изготовлены они из влагостойкого материала и не боятся дождя.

- Карантинные вредители попадаются крайне редко, - признается Владимир Киселев, стягивая перчатки. - Зато много прилипает местной мошкары. Но это же и хорошо.

Следующая остановка - питомник плодовой станции. По сравнению с советским периодом территория сократилась в несколько раз. Вокруг теперь многоэтажки и частные особняки. Поговаривают, что землю отбирали незаконно. Но та история уже мхом поросла. Хорошо, что остался участок, на котором все еще выращивают саженцы. Мы выбрали яблони, полагая, что и плодожорка заинтересуется ими.

- Видите, листья свернуты? - показывает Петр Парахин, опуская ветку. - Это работа тли-листокрутки. Тоже вредитель, но не такой опасный.

Собираем ловушки, на что уходит пара минут. Надо лишь согнуть заготовку по сгибам. Производитель, а делают ловушки во ВНИИСПК, позаботился, чтобы сборка была легкой. Мешают пчелы. Питомник манит цветами. Но они полезные. Их не ловим. Вкладыш, диспансер. Крепим проволокой к ветке. Остается ждать, проверка через неделю.

- Обязательно сообщите, если попадется неизвестная букашка, - напоминаю.

- Обязательно сообщим, - кивает Владимир Киселев.

Кушать подано

Есть страны, в которых запрещенные у нас насекомые вредителями не считаются. Там с ними не борются. Вот и завозят их с импортными грузами. Проморгаешь клопа - и через несколько лет садоводы схватятся за головы.

Кстати, ловушки можно приобрести через Интернет. Цена - от 200 рублей. Любой может проверить, есть ли вредители в его саду или огороде. Идентификация вида позволит сэкономить деньги, поскольку подскажет, какой препарат надо купить. Проблема серьезная. Недавно был опубликован национальный доклад. Из него следует, что калифорнийская щитовка выявлена в 18 регионах, американская белая бабочка - в 16, восточная плодожорка - тоже в 16. По данным Росстата, плодово-ягодные насаждения занимают свыше 512 тысяч гектаров. Валовой сбор плодов и ягод ежегодно составляет около трех миллионов тонн. И все это - гигантская тарелка для бабочек, гусениц, клопов и прочих вредителей. Задача специалистов - не подпустить к ней желающих полакомиться.

- Вредители и сорные растения наносят огромный экономический ущерб, - рассказывает Ольга Красковская. - Так, потери урожая сельскохозяйственной продукции, несмотря на принимаемые меры, достигают 30 процентов в год.

Достоверно подсчитать объем вреда нелегко. Даже число вредителей рассчитывают по формулам, учитывающим ареал обитания и количество попавшихся насекомых. Перечень карантинных вредных организмов был утвержден минсельхозом в 2007 году и регулярно актуализируется. Но существует еще и множество отечественных вредителей растений, которые в реестр не включены. Например, саранчовые, луговой мотылек, клоп черепашка и ржавчинные грибы. Ответственность за нарушения в сфере карантина растений невелика: для граждан это штраф в размере 200-500 рублей, для юрлиц - пять-десять тысяч.

- Необходимо повысить ответственность за невыполнение карантинных фитосанитарных мероприятий, - считает Ольга Красковская. - Об этом говорит и практика других стран. Так, в Канаде штраф достигает 250 тысяч долларов, а за грубые и сознательно совершенные нарушения там предусмотрено до двух лет лишения свободы.

В России пока "гайки не закручивают". Но пройдет еще несколько лет - и придется задуматься. Борьба с вредителями - это не ловля бабочек сачком на лугу. Необходима координация ведомств, привлечение науки и ответная реакция АПК, фермеров и дачников.

Тем временем

К началу 2018 года в Орловской области были установлены карантинные фитосанитарные зоны по восьми видам вредителей, в Курской - по пяти. Речь не только о насекомых, поедающих плоды и ягоды. Лесам, например, угрожают три вида усачей - жуки, жадно пожирающие древесину. В последние годы это стало большой проблемой. В 2017 году в областном центре впервые обнаружили амброзию. Это сорное и вредное растение, очень неприхотливое и быстро растущее. Оно опасно не только для сельхозкультур, но и для человека. Это мощнейший аллерген. Очаг уничтожили. Но появление такого растения в городской черте - признак весьма тревожный.