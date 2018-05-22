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22.05.2018 23:15
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Праздник восемь раз в году

До конца года в области сдадут несколько крупных дорожных объектов
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск №7572 (109)
До конца года в Подмосковье будет завершено строительство восьми крупных дорожных объектов общей стоимостью более 23 миллиардов рублей, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры области Игорь Тресков.

"Среди самых значимых объектов ввода - мост через Волгу в Дубне, который вновь соединит две части наукограда", - сказал Тресков, выступая с отчетом перед депутатами Мособлдумы. Старый мост был признан аварийным и закрыт для проезда транспорта еще в 2015 году, и с тех пор жители добираются из одной части Дубны в другую часами и кругами. И это, между прочим, в самом успешном наукограде страны! Впрочем, добираться так им осталось недолго - министр пообещал закончить строительные работы в ноябре-декабре.

К этому же времени завершится реконструкция моста через реку Пехорку, который разделяет поселки Красково и Томилино в городском округе Люберцы. Прежний мост был настолько ветхим, что его пришлось демонтировать, что сильно усугубило дорожную ситуацию на и без того небыстром Егорьевском шоссе.

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Еще один мост с закрытым в июне 2016 года движением заканчивают заново отстраивать в Серпухове. Этот мост через реку Нара строили больше 10 лет - и в итоге построили с такими нарушениями, что через гораздо меньшее время эксплуатации он был признан аварийным. И по многочисленным просьбам жителей, вынужденных, как и в Дубне, нарезать круги, добираясь из одной части города в другую, отстраивается заново.

"В июне завершится строительство первого этапа, а уже к концу года будет полностью сдан в эксплуатацию путепровод через железную дорогу на улице Гагарина в Домодедово", - продолжил Игорь Тресков. Этот объект непременно улучшит логистику нескольких крупных промышленных предприятий, чей транспорт сегодня часами "отдыхает" у закрытого на переезде шлагбаума, а также даст возможность беспрепятственного выезда на трассу М-4 "Дон" жителям нескольких городских микрорайонов.

В третьем квартале запустят развязку на улице Кооперативной в Жуковском, что, без сомнения, будет по достоинству оценено пассажирами одноименного аэропорта. На этот же срок запланирована сдача нового участка автодороги М-10 "Россия", который свяжет между собой поселения Ложки, Поварово и Пятницу в Солнечногорском районе области.

Среди самых значимых объектов ввода - мост через Волгу в Дубне, который вновь соединит две части наукограда

А в декабре сдадут первый пусковой комплекс транспортной развязки на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе в Красногорске - въезжать в город и выезжать из него станет гораздо легче. Но самым, пожалуй, знаковым дорожным объектом будет завершение второго этапа реконструкции Старошереметьевского шоссе, в рамках которого двухполосная дорога превратится в пятиполосную, а для пешеходов оборудуют переход с кнопкой вызова - она будет включать им зеленый свет. Первый этап реконструкции этой трассы, завершенный в прошлом году, уже убрал многолетние заторы на подъезде к аэропорту из Химок. Теперь станет проще движение при выездах на Шереметьевское и Лобненское шоссе. А в перспективе к 2020 году до 4 полос расширят и само Лобненское шоссе, где сейчас на въезде в Лобню в час пик автолюбители теряют по 1,5 - 2 часа.

Инфографика "РГ": Леонид Кулешов/ Ирина Рыбникова

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