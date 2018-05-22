Количество пригородных маршрутов в регионах в последние годы сокращается. Власти связывают это с изменением пассажиропотока. Жители стали меньше пользоваться общественным транспортом: многие пересели на личные авто. Однако с наступлением дачного сезона число желающих выехать за город резко увеличивается. Для них приходится пускать дополнительные маршруты, в обиходе называемые дачными. Как они функционируют и во что обходятся властям, выясняли корреспонденты "РГ".

Себе в убыток

Условия обслуживания сезонных маршрутов в Орловской области ежегодно утверждают власти, причем как на региональном, так и на муниципальном уровне. Право работать разыгрывают на торгах. Впрочем, они в основном носят условный характер, так как желающих побороться за лоты немного. В Орле коммерческие перевозчики в последние годы и вовсе не подавали заявки. По их словам, дачные маршруты убыточны. Во-первых, с каждым годом пассажиров становится все меньше. Во-вторых, в основном это пожилые люди, которые пользуются едиными социальными льготными проездными билетами. Так что выручка невелика.

Выпадающие из-за перевозки льготников доходы компенсируются из бюджета. Однако надо доказать, что ты перевез определенное количество таких пассажиров. Кроме того, компенсации ограничены лимитами бюджетных средств. То есть из казны не заплатят больше, чем было предусмотрено на год, независимо от того, кто и сколько льготников подвез к дачам и обратно.

Все это отпугивает коммерсантов. В предыдущие годы в Орле проблему решали за счет муниципального автотранспортного предприятия "ПАТП-1". Оно обслуживало дачные маршруты, хотя и несло убытки. В конце концов это сказалось. В декабре предприятие признали банкротом. В феврале этого года его закрыли, а работников уволили. С большим трудом мэрии удалось уговорить частников взять "осиротевшие" маршруты.

- В этом году работа на дачных маршрутах организована с 21 апреля по 29 октября, - сообщил первый зампред правительства Орловской области Николай Злобин. - Только в Орле 11 автобусов. В выходные и праздничные дни на маршруты выходят еще два дополнительных автобуса.

Семь сезонных маршрутов действуют в Орловском, Урицком и Мценском районах. Там ходит по одному автобусу, поскольку пассажиропоток меньше. В отличие от Орла торги по ним провел областной департамент транспорта и дорожного хозяйства. Еще два маршрута организованы в Ливенском районе местными властями. С перевозчиками заключены государственные и муниципальные контракты.

- Также граждан подвозят к садово-дачным массивам 15 круглогодичных пригородных маршрутов, - продолжает Николай Злобин. - Там работают восемь перевозчиков и ходят 44 автобуса. Льготами на проезд в них тоже пользуются обладатели единого социального билета.

Коммерческим перевозчикам дачные маршруты невыгодны - они считаются убыточными

Скидку на проезд имеют и пенсионеры, зарегистрированные в Орле и не получающие ежемесячную денежную выплату из областного и федерального бюджетов. Перевозчикам возмещают затраты на них. К слову, в этом году из-за банкротства ПАТП-1 работа дачных маршрутов находилась под угрозой срыва. Частные перевозчики требовали финансовых гарантий.

В конце марта депутаты горсовета распределили дополнительные поступления от НДФЛ. Около 6,3 миллиона рублей планировали направить ПАТП-1 для погашения части долга и начала выхода из процедуры банкротства. Однако в дело вмешались областные власти, которые пообещали выделить городу кредит на эти цели. В результате освободившиеся 6,3 миллиона направили не ПАТП, а на работу дачных маршрутов - для частных перевозчиков.

Логистика для садовода

С наступлением дачного сезона изменилось расписание движения муниципальных автобусов в Костроме. Для того чтобы людям было удобнее добираться до садовых участков и возвращаться вечером домой, с начала мая костромской общественный транспорт перешел на весенне-летнее расписание. До 23 часов продлено движение тех автобусов и троллейбусов, что следуют до садовых товариществ.

Кроме этого, в регионе открыли дополнительный автобусный маршрут до Буя и Галича. Перевозки пассажиров по новому маршруту с середины мая начал индивидуальный предприниматель. Автобус может вмещать 18 человек. Рейсы выполняются по понедельникам, вторникам, пятницам и субботам. Чтобы удовлетворить потребности жителей, в этом году власти в Костроме перенесли автостанцию с территории Калиновского рынка. Теперь пригородные автобусы, следующие из Костромы в поселок Паточного завода, Зарубино и Нерехту, отправляются с новой площадки, оборудованной возле железнодорожного вокзала. По признанию пассажиров, такое изменение логистики стало для них намного удобнее. Дачникам больше не приходится с тяжелыми корзинами и рассадой ехать через весь город, чтобы пересесть с одного вида транспорта на другой. С автовокзала на Кинешемском шоссе пригородные муниципальные автобусы отправляться практически перестали. Сохранился лишь маршрут № 125 Кострома - Волгореченск. Причиной стала продажа здания автовокзала в частные руки. После этого стоимость услуг выросла настолько, что власти были вынуждены искать альтернативные площадки.

С наступлением тепла актуальными становятся водные перевозки. От причала в центре Костромы до остановок "Борщино" и "Сады" курсирует теплоход "Москва-52". В 2017 году, когда в областном центре начался ремонт единственного автопешеходного моста через Волгу, этот теплоход стал альтернативной переправой из центра Костромы в Заволжье. Дважды в день он перевозил пассажиров, в том числе дачников, бесплатно. Однако в этом году от субсидирования этого рейса власти решили отказаться, посчитав такие траты нецелесообразными. Как рассказали городские власти, среди пассажиров бесплатной "Москвы" было много туристов, которые просто катались по воде за казенный счет, не выходя на противоположном берегу реки.

Катер заказывали?

В минувшие выходные в Калуге открылись две новые переправы через Оку. Их организовало городское МУП "Управление калужского троллейбуса" специально для дачников: пассажиров перевозят в садовые кооперативы у деревни Некрасово и Ромодановские дворики.

В свое время сотрудникам предприятий, расположенных в черте города, давали земельные участки под дачи аккурат напротив заводов, но на другом берегу реки. Места замечательные, но добираться туда проблематично. Как рассказали "РГ" в отделе безопасности дорожного движения горуправы, ехать приходится кругом через мост, с пересадкой, да еще и километра полтора-два пешком идти от остановки общественного транспорта. Конечно, с наступлением теплых дней дачники засыпали мэрию жалобами. Наконец, застарелую проблему решили с помощью катеров. Для "дачной" переправы мэрия выделила средства, были закуплены два катера "Яченка" и "Калужка", вмещающие семь человек каждый. Перевозить желающих через реку Оку будут с восьми утра до 21 часа каждый день, кроме понедельника. Стоимость поездки - всего шесть рублей. По словам первых пассажиров, новая переправа сэкономила время на дорогу до дачи примерно на полтора часа.

- Перевозки начались с 19 мая и завершатся ориентировочно 15 октября. Для безопасности пассажиров водных переправ есть огнетушители, огнеупорные покрывала, спасательные средства. Борта катеров оборудованы леерным ограждением, - сообщила начальник отдела по безопасности дорожного движения управления городского хозяйства Татьяна Грехова.

Этим летом, как добавили в горуправе, специально для дачников были открыты два маршрута: сквер медицинских сестер - дачи - Никольское и площадь Московского вокзала - кладбище "Литвиново". Но и здесь, увы, общественный транспорт ходит дозированно. В мэрии признают, что маршрутки всерьез выручают.

Значительная часть горожан предпочитает выбираться за город на собственном транспорте. Правда, автолюбителей подстерегает другая беда - пробки на выезде из города начинаются уже в пятницу после обеда. Но эту проблему каждый решает сам.