В Смоленске на подростка упала стена

В Смоленске возбуждено уголовное дело о травмировании подростка, сообщили в региональном управлении СКР.

21 мая около 18.30 во дворе лицея группа школьников играла в баскетбол. Мяч укатился к сараю, один из игроков пошел за ним. Когда он доставал мяч, кирпичная стена постройки обрушилась на 13-летнего подростка. Выкапывали его из камней одноклассники, а одноклассницы следили, чтобы мальчик не двигался и не терял сознание. По предварительным данным, у подростка травмированы спина и бок.

- Ребенок доставлен в больницу, опрошен директор лицея, изъята документация и должностные инструкции - с их помощью будет установлена принадлежность рухнувшей постройки и ответственные за ее эксплуатацию, - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР Наталья Зуева.

Уголовное дело возбуждено по статье 293 УК РФ (халатность).