Тамбовчане испытали белорусскую технику

В Тамбове подвели первые итоги тестовой эксплуатации белорусского электробуса. 19-метровая машина два месяца возила пассажиров из центра города к областной больнице и успела стать местной достопримечательностью. Тамбовчане пропускали обычные автобусы и троллейбусы, чтобы прокатиться на новых, бесшумно причаливающих к остановке. Белоснежную махину фотографировали, а детей на электробусе катали, как на аттракционе. В середине у него "гармошка", стоя в которой на повороте можно испытать почти космические ощущения: половинки салона разъезжаются в разные стороны, а пол поворачивается под ногами. Кто помнит сочлененные "Икарусы" - знает, о чем речь.

Довольны электробусом - полное его имя Vitovt Max Electro - и транспортники: он экологичнее автобуса, экономичнее троллейбуса, вместительнее обоих и нашпигован разными полезными штуками типа пневмоподвески. За высокие технологии и космический вид Vitovt получил в депо прозвище "Аэробус". Службе эксплуатации в нем нравятся быстрая подзарядка и автономное отопление, водителю - обзор из кабины и видеокамеры у дверей, кондуктору - просторный салон c хорошей вентиляцией и ровным полом.

Электробус Тамбову на тест-драйв предоставил минский завод, выпускающий с дюжину видов городского электротранспорта. Белорусская техника успела поездить по Москве, Санкт-Петербургу и Казани, минским электробусом заинтересовались даже в Лондоне. Источником энергии для Vitovt служат суперконденсаторы - они заряжаются гораздо быстрее классических аккумуляторов. Элементы питания и зарядные устройства завод пока получает из Китая, но под Минском уже строится предприятие для их производства.

- Помимо белорусской машины, мы смотрели несколько ее аналогов из Тольятти и Набережных Челнов. Там пока только опытные образцы, а Vitovt - серийный, в Минске работает на нескольких маршрутах. У тольяттинского образца зарядка занимает восемь часов, у белорусского - восемь минут, - рассказал начальник "Тамбовгортранса" Александр Шелудяков. - Отопление у волжан электрическое, зимой это влетает в копеечку. На Vitovt стоит независимый обогреватель на солярке, он намного экономичнее. Электробус пришел к нам 17 марта, успел без серьезных замечаний поездить и в холод, и в снегопад.

Полной зарядки электробусу хватает на 15-километровый круг, в депо его ждет зарядная станция

Салон изобилует розетками и USB-разъемами для подзарядки гаджетов. "Я проверил - все работает", - сообщил юноша с прической "девятый вал" и в массивных наушниках. Пассажирам постарше нравится обилие сидений и просторные проходы между ними. Электробус ходит из центра города к областной больнице, так что желающих присесть хватает. Vitovt может вместить 153 человека, но обычно перевозит не более 120. Водительское кресло в кабине "Аэробуса" установлено на пьедестале и регулируется по высоте. За широкими окнами висят большие панорамные зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом. Над головой у водителя экран, куда выводится изображение с салонных камер. Под рулем - панель с дисплеем, где можно увидеть любую информацию о машине или маршруте. Два ряда клавиш управляют всеми процессами.

Полной зарядки электробусу хватает на 15-километровый круг, в депо его ждет зарядная станция, изящная будочка из светлого металла с парой похожих на лыжи клемм. Остановившись под ними, "Аэробус" поднимает зарядное устройство. Когда оно касается клемм, пикто-грамма батарейки на приборной панели электробуса зеленеет и наполняется, как в смартфоне. Через восемь минут пантограф, насытившись, опускается - машина готова к выходу на линию.

- Необходимость после каждого круга ездить в депо подзарядки - это, конечно, неудобно. Но в тестовом режиме у нас действует одна зарядная станция, а при полноценной эксплуатации мы поставим их на каждой конечной, как в Минске, - рассказали в гортрансе.

Официально

- Главное достоинство этого вида транспорта - экологичность, - рассказали в пресс-службе мэрии Тамбова. Это перспективное и актуальное направление развития перевозок, в том числе и для нашего города. Экологичность, в свою очередь, напрямую связана со здоровьем людей, ведь чем чище будет воздух, тем меньше самых разных заболеваний. Мы постепенно уходим от чадящих, старых автобусов - часть общественного транспорта в Тамбове переводится на газомоторное топливо. И конечно, электрический транспорт - это еще один путь к улучшению экологии города. Мы часто говорим про троллейбус как необходимую альтернативу автобусам. Электробус более маневренный, так как не привязан к проводам. Горожане оценивают электробус в целом положительно, отмечая комфорт, скорость, бесшумность, приспособленность для людей с ограниченными возможностями здоровья. Но и у него тоже есть слабые стороны, которые мы и выявляем в процессе тестовой эксплуатации.

