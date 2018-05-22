Процесс формирования бюджета для жителей Подмосковья давно не тайна. Все любознательные и неравнодушные граждане хоть раз да бывали на общественных обсуждениях главного финансового документа если не области, то своего поселения, городского округа или района. А в этом году жителям предстоит поучаствовать не просто в обсуждении, а в инициативном бюджетировании. Как это будет происходить, "РГ" спросила у председателя Московской областной Думы Игоря Брынцалова.

Игорь Юрьевич, что это вообще такое - инициативное бюджетирование?

Игорь Брынцалов: Это вовлечение жителей в решение вопросов развития их муниципалитета. Ведь что такое бюджет? Это закон. И, как всякий закон, он не слишком, скажем так, гибок. Тем более если расходы формируются сразу в трехлетней перспективе. Их сложно менять по каждому локальному случаю. И если на публичных слушаниях по бюджету жители дружно встанут и скажут: постройте нам, например, дополнительный парк - его построят, но в лучшем случае через три года. Потому что сначала надо понять, где брать дополнительные деньги, потом внести корректировки в уже расписанный на трехлетку бюджет, потом разработать проект... Не проще ли сразу заложить в расходную часть определенную сумму на те инициативы, что поступают от граждан? И пусть они наравне с властью управляют своей частью бюджета - планируют, на что потратить, контролируют все этапы расходов. Это, кстати, прямое поручение президента России - сделать управление общественными финансами прозрачным, вовлекать жителей в решение бюджетных вопросов.

Даже если в этих вопросах у них нет опыта?

Игорь Брынцалов: Речь идет о вопросах местного значения - благоустройстве, создании комфортной городской среды. Не нужен какой-то особенный опыт, чтобы понимать, что во дворах должны быть клумбы и детские площадки, а не одни парковки. А в городе - скверы и парки, стадионы и дома культуры, а не только жилье и улично-дорожная сеть. Инициативное бюджетирование как раз и даст возможность реализовать это понимание на практике.

Каким образом?

Игорь Брынцалов: В областной бюджет будет заложена определенная сумма, потратить которую можно будет только на реализацию проектов, предложенных жителями. Причем проекты должны иметь социальную значимость. Сначала все инициативы обсуждаются и проходят конкурсный отбор на уровне муниципалитета, затем поступают на рассмотрение региональной конкурсной комиссии. Она оценивает проекты по нескольким критериям, в числе которых обязательно будут экологическая безопасность, наличие у муниципалитета условий для дальнейшего содержания объекта и, главное, его общественный эффект - чем больше жителей смогут им пользоваться, тем быстрее он будет построен. И если на рассмотрении региональной комиссии окажутся два равнозначных по цене предложения, жюри выберет тот вариант, который по всем критериям получит более высокие оценки. И важно, чтобы проекты-победители были реализованы в течение одного финансового года - иначе смысл всего процесса теряется. За несколько лет создать и благоустроить что-либо можно в плановом порядке и без всяких инициатив.

В областной бюджет будет заложена определенная сумма, потратить которую можно будет только на реализацию проектов, предложенных жителями

Сумма, которую бюджет намерен выделять на инициативы граждан, произвольная - сколько смогли, столько и дали?

Игорь Брынцалов: Нет, речь идет о фиксированных расходах - но на принципах софинансирования. Область готова давать по 300 миллионов рублей ежегодно. Доля местных бюджетов - 3 миллиона рублей, и столько же должны собрать жители.

То есть гражданам придется доплачивать за свои инициативы?

Игорь Брынцалов: Инициативное бюджетирование подразумевает участие жителей во всех этапах этого процесса. Никто лучше жителей не знает локальных проблем своего двора, улицы, муниципалитета - им и проекты предлагать. Далее: практика показывает, что если граждане софинансируют какой-то проект - у них к нему совершенно другое отношение. Они за свои деньги и в подготовке проектной документации готовы поучаствовать, и работу подрядчиков проконтролировать, и за дальнейшим содержанием проследить. Под бдительным контролем граждан подрядчики не рискуют завышать цены и работать некачественно, поэтому общая стоимость проекта снижается - налицо экономия бюджетных средств.

А есть ли уверенность в том, что жители вообще захотят ввязываться во все это? По-моему, очень хлопотно: идею предложи, деньги собери, проект разработай, подрядчика проверь...

Игорь Брынцалов: Вы зря сомневаетесь в инициативности наших жителей. В Подмосковье вопросы благоустройства и создания комфортной городской среды не первый год выносятся на общественное голосование, когда люди сами решают, что и где будут благоустраивать. Например, в этом году в голосовании по ремонту дорог приняли участие более 200 тысяч человек. В результате каждая четвертая дорога из программы ремонта текущего года попала туда по инициативе жителей. А прошлогодняя программа ремонта подъездов вообще стала классическим примером инициативного бюджетирования. Она также велась на условиях софинансирования - большую часть ремонтных расходов компенсировали областной и муниципальный бюджеты, а жителям предложили внести посильную лепту - по 500-600 рублей с квартиры. Так вот, в 2016 году, когда ремонт шел только за бюджетный счет, в области обновили 10 тысяч подъездов. А в 2017-м, когда подключились жители, - уже 30 тысяч. И было немало случаев, когда соседи решали, что им не нужен классический ремонт в стиле "белый верх - синий низ". Именно после того, как к этой программе подключились жители, в обычных многоэтажках стали появляться подъезды с лепниной, причудливыми перилами и картинами на стенах.

И когда же жители смогут приступить к инициативному бюджетированию?

Игорь Брынцалов: На этой неделе в Подмосковье пройдет научно-практическая конференция с участием представителей областных и федеральных органов власти, где будет обсуждаться проект регионального закона об инициативном бюджетировании. Сам закон планируем принять до конца весенней сессии. После этого в муниципалитетах начнется конкурсный отбор первых инициативных проектов, которые будут реализованы уже в 2019 году.