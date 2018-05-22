Из-за жесткой посадки вертолета в Хабаровском крае завели дело

В Дальневосточном следственном управлении на транспорте (ДВСУТ) СК РФ возбуждено уголовное дело по факту жесткой посадки частного вертолета Sud-Aviation Gazell в Тугуро-Чумиканчском районе.

В пресс-службе ведомства сообщили, что сразу после авиапроисшествия специалисты начали проведение процессуальной проверки. По ее результатам завели дело по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

- По уточненным данным, на борту воздушного судна находилось четыре человека, трем из которых причинены телесные повреждения различной степени тяжести, один погиб. Рассматриваются три основные версии крушения воздушного судна: погодные условия, техническая неисправность или ошибка пилотирования, - заявила старший помощник руководителя ДВСУТ СК РФ Дарья Немцева.

В ближайшее время следователи отправятся на место происшествия для выяснения обстоятельств случившегося.

Собственную проверку начала и Дальневосточная транспортная прокуратура.

Ранее сообщалось, что причины случившегося также будет выяснять Межгосударственный авиационный комитет.

Напомним, что Sud-Aviation Gazell совершил жесткую посадку в ночь на 21 мая. Люди, находившиеся на борту, успели эвакуироваться до того, как вертолет загорелся. Но один из пассажиров скончался от сердечного приступа. Пострадавших доставили в больницу в поселке Экимчан Амурской области, а после переправили в областную больницу Благовещенска.