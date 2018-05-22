На главу северо-курильской компании завели дело о невыплате зарплаты

Уголовное дело возбуждено в отношении директора строительной компании, расположенной на острове Парамушир (северные Курилы). Его подозревают в невыплате зарплаты рабочим из Киргизии, сообщает СУ СК РФ по Сахалинской области.

Глава ООО "СПИРО", по данным следствия, не отдавал мигрантам заработанные деньги с марта 2018 года, хотя имел возможность сделать это.

Как уточняют в региональной прокуратуре, поводом для расследования стали публикации в местных СМИ. После их появления надзорный орган потребовал у сотрудников областного управления по вопросам миграции УМВД РФ, трудовой инспекции и Роспотребнадзора проверить компанию.

Выяснилось, что директор задолжал 45 рабочим в общей сложности 633 тысячи рублей.

"В ходе предварительного следствия будет установлено наличие задолженности перед каждым работником и точная сумма невыплаченной заработной платы", - заверили в СК.

Ранее сообщалось, что 70 рабочих из Киргизии отказались выходить на работу, требуя погасить долги по зарплате. Мигранты стали заложниками ситуации. Работодатель выгнал их из общежития. К тому же, купить продукты в местных магазинах из-за отсутствия денег невозможно.

Забастовка стала причиной того, что возведение трех объектов в Северо-Курильске (спорткомплекса и двух многоквартирных арендных домов) временно остановилось.

Между тем, в правительстве области поспешили заверить, что заказчик строительства, дирекция ФЦП "Курилы", своевременно перечисляла деньги ООО "СПИРО". С начала этого года подрядчик получил свыше 30 миллионов рублей.