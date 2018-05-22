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22.05.2018 10:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Приморье предупредили о штормовом ветре и ливнях

Текст: Анна Бондаренко

Главное управление МЧС по Приморскому краю распространило экстренное предупреждение о надвигающейся непогоде. По данным Примгидромета, в среду в регион придут ливни и штормовой ветер.

Ночью и днем 23 мая на большей территории края ожидается дождь, местами сильный, грозы, штормовой ветер.

Фото: depositphotos.com
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Ночью 23 мая сильный дождь пойдет на территории западных и юго-западных районов. Прогнозируемое количество - 15-45 мм за 12 часов. Ливни будут сопровождаться южным порывистым ветром со скоростью 24 метров в секунду.

Во Владивостоке дождь начнется ночью, утром усилится, а в середине дня прекратится.

Как сообщила пресс-служба Примгидромета, ожидается, что дожди не вызовут "опасных гидрологических явлений". Тем не менее, на малых реках возможны повышения уровней воды с подтоплением пойм.

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