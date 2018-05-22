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22.05.2018 05:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Прокуратура заинтересовалась пожаром в многоэтажке Южно-Сахалинска

Текст: Юлия Гарднер

Прокуратура Сахалинской области начала проверку после пожара в доме по улице Чехова в краевом центре.

"Будет дана оценка соблюдению жилищного законодательства при содержании жилого дома, градостроительных норм при строительстве кровли, а также действиям уполномоченных лиц на предмет оперативности мер, принятых для тушения пожара", - говорится на сайте ведомства.

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Доследственную проверку также начали в региональном управлении СК.

Напомним, возгорание в многоквартирном доме произошло в понедельник днем. Огонь, вспыхнувший в квартире на десятом этаже, перекинулся на крышу и полностью уничтожил ее. К тушению привлекли 50 брандмейстеров и 12 единиц техник. Всех жильцов успели вовремя эвакуировать, пострадавших нет. Предварительной причиной пожара МЧС назвало детскую шалость.

Происшествие стало причиной введения режима ЧС в Южно-Сахалинске. Людей, в прямом смысле оказавшихся без крыши над головой, разместили в гостиницах.

Как сообщает пресс-служба мэрии, сейчас в доме работает комиссия по определению ущерба. В городской администрации начался прием заявлений от пострадавших.

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