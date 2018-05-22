Новости

Предприниматели дали оценку перспективам российской экономики 12:36
Курганская прокуратура заблокировала сайт по продаже редкой рыбы 12:34
Петербургский водитель стал призером гонки на троллейбусах 12:33
Семь сотрудников Мариинки госпитализированы с отравлением 12:24
СМИ: Человечеству угрожает новая смертельно опасная болезнь 12:24
Президент Сингапура пригласила Путина посетить страну в ноябре 12:19
В Иране назвали причину массового отравления грибами 12:12
Самолет МЧС вылетел для ликвидации пала травы в Хабаровском крае 12:11
Дума приняла во втором чтении законопроект о блокировке кредитных карт 12:10
Взрыв произошел на заводе в Беларуси 12:06
Госдума призвала США "не волноваться" из-за неудачных испытаний ракет 12:05
Смоленский школьник умер на уроке физкультуры 11:59
Видео: выходит сериал о Борисе Годунове - с Безруковым и Сухоруковым 11:56
Депутаты приняли в основном чтении законопроект о "Мобильном избирателе" 11:51
В Крыму ответили на заявление Киева о необходимости разрушить мост 11:32
Необычная бронемашина сирийской армии впервые попала на видео 11:23
В Тамбове испытали белорусский электробус 11:22
57-летний "убежденный холостяк" Хью Грант все-таки решил жениться 11:11
В Казани из-за задымления в гимназии эвакуировали 660 человек 11:08
В Приморье на улице обнаружили тело подростка 11:02
Белорусские издания представили на книжном салоне в Петербурге 11:00
Появилось видео о создании "японского" эпизода "Мира Дикого Запада" 10:59
СК РФ возбудил еще два дела по факту обстрела населения Донбасса 10:50
В Смоленске на подростка упала стена 10:46
Олег Тактаров пригрозил "отломать ноги" своему оппоненту из Омска 10:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Всю мощь Тихоокеанского флота собрали в одном видео
Всю мощь Тихоокеанского флота собрали в одном видео
Гидрометцентр рассказал о погоде в июне
Гидрометцентр рассказал о погоде в июне
Правительство России: "РГ" публикует биографии членов нового кабмина
Правительство России: "РГ" публикует биографии членов нового кабмина
22.05.2018 12:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Самолет МЧС вылетел для ликвидации пала травы в Хабаровском крае

Текст: Дина Непомнящая

В поселок Чекунда Верхнебуреинского района для ликвидации пала сухой травы направлены железнодорожный пожарный поезд, вертолет МИ-8 Авиалесоохраны и самолет-амфибия БЕ-200 ЧС Хабаровского авиационно-спасательного центра. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону.

В районе Бурятии из-за лесных пожаров ввели режим ЧС

Информация об обнаружении пала в километре от поселка поступила в Центр управления в кризисных ситуациях сегодня днем. Огонь быстро распространялся в строну населенного пункта.

Чтобы избежать возгорания жилых домов, спасатели создали минерализованную полосу шириной четыре метра.

Из ближайших подразделений на место пала выехали пожарные. Они устраняют возгорание совместно со специалистами МЧС.

Главное сегодня

В Крыму ответили на заявление Киева о необходимости разрушить мост
АвтоВАЗ снимет с производства Lada Priora, Kalina и Granta
Пушков: Отказ Болгарии от "Южного потока" был ошибкой
Английские фанаты намерены устроить беспорядки во время ЧМ-2018
На полигоне в Пугачеве потушили пожар