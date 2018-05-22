Самолет МЧС вылетел для ликвидации пала травы в Хабаровском крае

В поселок Чекунда Верхнебуреинского района для ликвидации пала сухой травы направлены железнодорожный пожарный поезд, вертолет МИ-8 Авиалесоохраны и самолет-амфибия БЕ-200 ЧС Хабаровского авиационно-спасательного центра. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону.

Информация об обнаружении пала в километре от поселка поступила в Центр управления в кризисных ситуациях сегодня днем. Огонь быстро распространялся в строну населенного пункта.

Чтобы избежать возгорания жилых домов, спасатели создали минерализованную полосу шириной четыре метра.

Из ближайших подразделений на место пала выехали пожарные. Они устраняют возгорание совместно со специалистами МЧС.