22 мая якутским взрывотехникам МЧС удалось справиться с ледовым затором на реке Лене. Но расслабляться рано. Прогнозируется подъем на реке Колыма. В республике продолжает действовать режим ЧС федерального уровня. Ранее его ввели после вскрытия льда на Лене и последовавших за этим подтоплений.

Паводки не уходят. Они, а точнее ледовые заторы, просто смещаются ниже по течению больших рек. Лед встает колом и на малых речках, прилегающих к Лене.

Сейчас, по данным пресс-службы МЧС по Республике Саха (Якутия), остаются подтопленным три населенных пункта, а это 145 дворовых территорий с населением 370 человек, в том числе 79 жилых домов с населением 149 человек.

Многие из них уже перебрались к родственникам и знакомым. Переезжать в пункты временного размещения люди отказались. Сказывается специфика республики. Если в других частях России подтопленцы предпочитают коротать ночи на чердаках, охраняя скудный скарб от воров, то труднодоступность якутских мест и иные человеческие отношения делают угрозу мародерства маловероятной.

Сейчас планируется, что уже к 28 мая все местные жители вернутся в свои дома, а Лена войдет в прежнее русло. Хотя уже и сейчас уровень воды понизился почти на 4 метра. Вернутся к себе домой и прикомандированные ранее в Якутию спасатели из других регионов. Об этом сообщили 22 мая в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС России. Все 326 человек из усиленной командированными группировки вернутся назад в Хабаровский край, Иркутскую, Новосибирскую области.

В основном они помогали местным жителям эвакуировать скот, откачивали воду, вели ремонтные работы на подворьях, доставляли воду и продукты.

С нормализацией гидрологической обстановки в регионе продолжит круглосуточно работать "телефон доверия": 8 (4112) 39-99-99. По данным МЧС, в ближайшие сутки прогнозируется повышение уровня воды в трех селах Кобяйского района, селе Березовка Среднеколымского района и селе Зырянка Верхнеколымского района.

А в Амурской области и Бурятии местные пожарные и лесные инспекторы борются с другой бедой - лесными и бытовыми пожарами. Согласно статистике, в Приамурье за четыре месяца этого года зарегистрировано 422 пожара, что больше, чем годом ранее. Причем горят не только леса, но и люди. От огня пожаров в регионе уже погибли 40 и пострадали 39 человек. И это также больше, чем в прошлом году.

Хотя уровень воды в Лене и понизился на 4 метра, режим ЧС федерального значения до сих пор пока не снят

А причина возгораний прежняя - человеческая халатность, непотушенные окурки и костры. На днях к жителям области обратился заместитель начальника ГУ МЧС России по Амурской области Сергей Чебыкин. Он напомнил им не только об административной, но и об уголовной ответственности за легкомысленное поведение.

А в Бурятии ситуация остается сложной в Курумканском районе. Там действует крупный лесной пожар. 22 мая туда на вертолете вылетел глава республики Алексей Цыденов.

Там штормовой порывистый ветер до 30 метров в секунду разносит огонь с огромной скоростью. Меньше чем за час огонь прошел около 700 гектаров леса. Сейчас там тушат лес более двухсот человек и 30 единиц пожарной техники - сотрудники лесной охраны, Забайкальской базы авиационной охраны лесов. Им на помощь пришли местные жители из близлежащих сел. Они имеют опыт тушения лесных пожаров, полностью экипированы и имеют все необходимые навыки для работы.